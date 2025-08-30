Fejérben is súlyos összegeket venne ki az egészségügyi dolgozók zsebéből a Tisza-adó

A napokban kiszivárgott dokumentum alapján, ha Magyar Péter és csapata kormányra kerülne, eltörölné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és progresszív rendszert vezetne be. Az új, többkulcsos szja-rendszer elsősorban a középosztályt és a családokat érintené hátrányosan, a Tisza-adó a baloldali Gyurcsány–Bajnai-időszak megszorításait idézné. A dokumentumban szereplő tervezet szerint évi 5 millió forint alatt maradna a jelenlegi 15 százalékos kulcs, ám 5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén 22 százalékot kellene fizetni, míg 15 millió feletti éves keresetnél már 33 százalékos lenne a személyi jövedelemadó.

"Nem kell félni, nem fog fájni" – a Gyurcsány-Bajnai időszak megszorításait elevenítené fel a Tisza-adó, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnének

Fotó: Karnok Csaba

Lássuk a tényeket, és a számokat, lerántjuk a leplet a Tisza-adóról!

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Fejér vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók nettó átlagkeresete 485 ezer forint, ami körülbelül 705 ezer forintos bruttó bért jelent.

Így változna a Tisza-adó után a fizetés Fejérben

Jelenleg a Fejér vármegyei egészségügyi dolgozók bruttó mintegy 705 ezer forintos átlagbére után 15 százalékos személyi jövedelemadót, azaz mintegy 105 ezer ezer forintos szja-t fizetnek.