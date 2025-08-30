augusztus 30., szombat

Etyeken is leleplezték magukat

2 órája

Fejérben is súlyos összegeket venne ki az egészségügyi dolgozók zsebéből a Tisza-adó

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#egészségügy#Magyar Péter#személyi jövedelemadó#szja

Az egészségügyben dolgozókat is rendkívül kedvezőtlenül érintené a Tisza Párt adótervezete, amelyet a közelmúltban kiszivárgott dokumentum mellett egy etyeki fórumon történtek is megerősítettek. Mutatjuk mennyit vennének ki Magyar Péterék a Tisza-adóval a szférában dolgozók zsebéből Fejérben.

Feol.hu
Fejérben is súlyos összegeket venne ki az egészségügyi dolgozók zsebéből a Tisza-adó

Fotó: Kiss Annamarie

A napokban kiszivárgott dokumentum alapján, ha Magyar Péter és csapata kormányra kerülne, eltörölné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és progresszív rendszert vezetne be. Az új, többkulcsos szja-rendszer elsősorban a középosztályt és a családokat érintené hátrányosan, a Tisza-adó a baloldali Gyurcsány–Bajnai-időszak megszorításait idézné. A dokumentumban szereplő tervezet szerint évi 5 millió forint alatt maradna a jelenlegi 15 százalékos kulcs, ám 5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén 22 százalékot kellene fizetni, míg 15 millió feletti éves keresetnél már 33 százalékos lenne a személyi jövedelemadó.

Tisza-adó
"Nem kell félni, nem fog fájni" –  a Gyurcsány-Bajnai időszak megszorításait elevenítené fel a Tisza-adó, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnének
Fotó: Karnok Csaba

Lássuk a tényeket, és a számokat, lerántjuk a leplet a Tisza-adóról!

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Fejér vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók nettó átlagkeresete 485 ezer forint, ami körülbelül 705 ezer forintos bruttó bért jelent. 

Így változna a Tisza-adó után a fizetés Fejérben

Jelenleg a Fejér vármegyei egészségügyi dolgozók bruttó mintegy 705 ezer forintos átlagbére után 15 százalékos személyi jövedelemadót, azaz mintegy 105 ezer ezer forintos szja-t fizetnek.

Ám Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, így az ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei havonta több mint 20 ezer, éves szinten több mint 240 ezer forinttal nőnének.

Különösen érdekes a tervezett változtatás annak tükrében, hogy a Tisza Párt korábban a Nemzet Hangja konzultációban még arról kérdezte a lakosságot, támogatnák-e az szja 9 százalékra csökkentését. Úgy tűnik egészen másra készülnek...

A neten számos online kalkulátor elérhető, így könnyedén saját magunk is kiszámolhatjuk, miként súlytana a Tisza-adó.

Fejér vármegyében leplezte le magát a Tisza Párt

Tarr Zoltán a párt alelnöke egy etyeki fórumon tett döbbenetes kijelentést. Mint mondta: "Választást kell nyerni, utána mindent lehet". Jószerével elárulta a mestertervet, miszerint a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, elszabadítják a tiszás poklot. 

 

 

 

 

