Szelidi-tó

2 órája

Negyven éve ugyanazzal a lendülettel – TikTok-sztár lett a legendás kukoricaárus

A Szelidi-tó nyári forgataga elképzelhetetlen nélküle: Feri bácsi, a legendás kukoricaárus évtizedek óta ugyanazzal a lelkesedéssel kínálja a strandolóknak az aranyló főtt kukoricát. Most azonban nemcsak a tóparti vendégek, hanem az internet népe is felfigyelt rá: egy róla készült TikTok-videót már közel félmillióan láttak

Feol.hu

A jellegzetes, jókedvű kiáltás – „Hosszú csövű, édes, finom, amerikai csemegekukorica!” – sokak számára hozzátartozik a balatoni vagy éppen szelidi nyarak emlékeihez. A videó alatt záporoznak a kommentek: a régi visszatérő vendégek arról írnak, hogy már gyerekkorukban is Feri bácsitól vették az elmaradhatatlan nyári csemegét. Van, aki a ’90-es évekből emlékszik rá, mások szerint már 35–40 éve ugyanazzal a derűvel és lendülettel kínálja a kukoricát a tó partján − írja a baon.hu.

tiktok
40 éve árulja a kukoricát a Szelidi-tó partján, TikTok-videójáért rajong az internet
Forrás: YouTube

A kukoricaárus nemcsak a jelenségével, hanem a termékével is kitűnik: saját termesztésű, frissen szedett csemegével várja a strandolókat, amit mindig jókedvű szóval, érdeklődéssel fűszerez. Elmondása szerint a kezdetekben 2 forintba került egy darab, ma pedig már a minőséget és az élményt is viszi haza magával, aki nála vásárol.

– Szeretem az embereket és a tavunkat is. Délelőtt úszok egyet, délután pedig körbejárom a partot, és kínálom a kukoricát. Egy kicsit én is nyaralok ilyenkor – mesélte korábban Feri bácsi a duol.hu-nak, amit most társlapunk felidézett.

A mostani TikTok-siker csak megerősítette, hogy a Szelidi-tó nélkülözhetetlen figurája mára igazi nyári ikon lett. Ahogy egy kommentelő fogalmazott: „Szelidi nyár nincs Feri bácsi nélkül.”

A videót ide kattintva tekintheti meg.

 

