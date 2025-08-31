augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

19°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fehér ruhás lány legendája

50 perce

Az M7-es szelleme kísérti az autósokat: te találkoztál már vele? (videó)

Címkék#rémtörténet#M7-es autópálya#sofőr#Balaton

Magyar városi legenda egy szellemről, akiről a sofőrök már évtizedek óta mesélnek. Elképesztő videó terjed a TikTok-on az M7-es autópálya Balaton felé tartó szakaszáról, egy fehér ruhás lányról, aki évtizedek óta kísért az út mentén.

Feol.hu

​A TikTok-ra feltöltött videó szerint egy fiatal nő tragikus autóbalesetben vesztette életét az autópálya ezen szakaszán. A sofőrök, akik késő éjszaka erre járnak, gyakran látják meg a magányos alakot, aki M7-es autópálya szélén várakozik. Ahogy a videóban fogalmaznak, van, aki megáll, hogy segítsen rajta, de mire kinyitva az ajtót, a lány már eltűnt. Mások azt mesélik, hogy ha nem állsz meg, pár kilométerrel később újra ott fog várni az útszélen.

Elképesztő videó terjed a TikTok-on az M7-es autópálya Balaton felé tartó szakaszáról, egy fehér ruhás lányról, aki évtizedek óta kísért az út mentén.
Elképesztő videó terjed a  TikTok-on az M7-es autópálya Balaton felé tartó szakaszáról.
Forrás:  Illusztráció

Akár igaz a legenda, akár csak egy rémtörténet, a kérdés az: ha te lennél az, aki éjszaka szembetalálkozik vele az M7-esen, megállnál, vagy továbbhajtanál?

@azejfelipasztor A magyar Vanishing Hitchhiker az M7-esen #creep #rejtély #magyarmítosz #legendák #horrorstory #vanishinghitchhiker #M7 ♬ original sound - Az éjféli Pásztor


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu