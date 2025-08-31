Az M7-es szelleme kísérti az autósokat: te találkoztál már vele? (videó)

​A TikTok-ra feltöltött videó szerint egy fiatal nő tragikus autóbalesetben vesztette életét az autópálya ezen szakaszán. A sofőrök, akik késő éjszaka erre járnak, gyakran látják meg a magányos alakot, aki M7-es autópálya szélén várakozik. Ahogy a videóban fogalmaznak, van, aki megáll, hogy segítsen rajta, de mire kinyitva az ajtót, a lány már eltűnt. Mások azt mesélik, hogy ha nem állsz meg, pár kilométerrel később újra ott fog várni az útszélen.

Elképesztő videó terjed a TikTok-on az M7-es autópálya Balaton felé tartó szakaszáról.

Forrás: Illusztráció

Akár igaz a legenda, akár csak egy rémtörténet, a kérdés az: ha te lennél az, aki éjszaka szembetalálkozik vele az M7-esen, megállnál, vagy továbbhajtanál?



