Azonnal kivonták a TEDi slágertermékét, észrevétlenül mérgezi az embereket

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a pohárból a megengedettnél nagyobb mennyiségben oldódhat ki ólom és kadmium. A problémás poharak a TEDi pocain voltak kapható, a termékvisszahívás már megtörtént.- írja a beol.hu.

Termékvisszahívás: ha ezt vetted, azonnal vidd vissza!

Fotó: NKFH / Forrás: beol.hu

Termékvisszahívás a TEDi üzleteiben

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) figyelmeztetése után a TEDi két különböző, virágmintás üvegpoharat is kivont a forgalomból. A laborvizsgálatok igazolták, hogy ezekből a termékekből egészségre rendkívül ártalmas nehézfémek, köztük ólom és kadmium juthatnak ki.

A visszahívás célja, hogy a fogyasztókhoz ne kerülhessenek olyan poharak, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Az ügy a RASFF (Európai Uniós gyorsriasztási rendszer) értesítése nyomán került a hatóság látókörébe, miután lengyelországi vizsgálatok a Kínából származó poharakban mérgező anyagokat mutattak ki.