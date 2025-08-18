5 órája
Azonnal kivonták a TEDi slágertermékét, észrevétlenül mérgezi az embereket
Ólomtartalmat mutattak ki egy virágmintás üvegpohárban, ezért a terméket azonnal visszahívták a boltok polcairól.A TEDi terméke az egészségre is veszélyes lehet, ezért azonnal a termékvisszahívás mellett döntöttek.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a pohárból a megengedettnél nagyobb mennyiségben oldódhat ki ólom és kadmium. A problémás poharak a TEDi pocain voltak kapható, a termékvisszahívás már megtörtént.- írja a beol.hu.
Termékvisszahívás a TEDi üzleteiben
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) figyelmeztetése után a TEDi két különböző, virágmintás üvegpoharat is kivont a forgalomból. A laborvizsgálatok igazolták, hogy ezekből a termékekből egészségre rendkívül ártalmas nehézfémek, köztük ólom és kadmium juthatnak ki.
A visszahívás célja, hogy a fogyasztókhoz ne kerülhessenek olyan poharak, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Az ügy a RASFF (Európai Uniós gyorsriasztási rendszer) értesítése nyomán került a hatóság látókörébe, miután lengyelországi vizsgálatok a Kínából származó poharakban mérgező anyagokat mutattak ki.
A hatóság kéri, hogy aki a fenti adatokkal megegyező terméket vásárolt, az ne használja tovább, és vigye vissza a vásárlás helyére.