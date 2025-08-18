augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

5 órája

Azonnal kivonták a TEDi slágertermékét, észrevétlenül mérgezi az embereket

Címkék#termék#Nébih#üvegpohár#termékvisszahívás

Ólomtartalmat mutattak ki egy virágmintás üvegpohárban, ezért a terméket azonnal visszahívták a boltok polcairól.A TEDi terméke az egészségre is veszélyes lehet, ezért azonnal a termékvisszahívás mellett döntöttek.

Feol.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a pohárból a megengedettnél nagyobb mennyiségben oldódhat ki ólom és kadmium. A problémás poharak a TEDi pocain voltak kapható, a termékvisszahívás már megtörtént.- írja a beol.hu. 

Termékvisszahívás
Termékvisszahívás: ha ezt vetted, azonnal vidd vissza! 
Fotó: NKFH / Forrás: beol.hu

Termékvisszahívás a TEDi üzleteiben

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) figyelmeztetése után a TEDi két különböző, virágmintás üvegpoharat is kivont a forgalomból. A laborvizsgálatok igazolták, hogy ezekből a termékekből egészségre rendkívül ártalmas nehézfémek, köztük ólom és kadmium juthatnak ki.

A visszahívás célja, hogy a fogyasztókhoz ne kerülhessenek olyan poharak, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Az ügy a RASFF (Európai Uniós gyorsriasztási rendszer) értesítése nyomán került a hatóság látókörébe, miután lengyelországi vizsgálatok a Kínából származó poharakban mérgező anyagokat mutattak ki.

A hatóság kéri, hogy aki a fenti adatokkal megegyező terméket vásárolt, az ne használja tovább, és vigye vissza a vásárlás helyére.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu