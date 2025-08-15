augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

2 órája

Rákkeltő anyagot találtak az egyik népszerű termékben – nehogy használd!

Címkék#Habkanál#tedi termék#termékvisszahívás

Határérték feletti, élelmiszerrel érintkezve rákkeltő hatású vegyület jelenlétét mutatták ki az egyik konyhai termékben – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A termékvisszahívás a habkanalat érinti.

Feol.hu
Rákkeltő anyagot találtak az egyik népszerű termékben – nehogy használd!

A termékvisszahívás egy konyhai eszközt érint.

Forrás: Shutterstock

Fotó: Angelika Heine

Az eszközt a TEDi üzleteiben lehetett megvásárolni: 2023 decemberétől 2024. június 13-áig árusították. A vizsgálatok során primer aromás aminok kioldódását mérték a megengedett határérték felett a habkanálból, ezek az anyagok hosszú távon rákkeltő hatásúak lehetnek. A TEDi a hatósággal együttműködve már kivonta a terméket a forgalomból, és megkezdte a termékvisszahívást − tájékoztat a beol.hu.

termékvisszahívás
Termékvisszahívás: Rákkeltő anyagot tartalmaz a TEDi terméke.
Forrás: NKFH

Teendők a termékvisszahívást követően

A fogyasztóvédelem felhívja a figyelmet: aki ilyen terméket vásárolt, az ne használja tovább, és vigye vissza az üzletbe, ahol a vásárlás történt. A visszagyűjtött eszközök megsemmisítését az NKFH ellenőrzi.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu