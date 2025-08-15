Rákkeltő anyagot találtak az egyik népszerű termékben – nehogy használd!

Az eszközt a TEDi üzleteiben lehetett megvásárolni: 2023 decemberétől 2024. június 13-áig árusították. A vizsgálatok során primer aromás aminok kioldódását mérték a megengedett határérték felett a habkanálból, ezek az anyagok hosszú távon rákkeltő hatásúak lehetnek. A TEDi a hatósággal együttműködve már kivonta a terméket a forgalomból, és megkezdte a termékvisszahívást − tájékoztat a beol.hu.

Termékvisszahívás: Rákkeltő anyagot tartalmaz a TEDi terméke.

Forrás: NKFH

Teendők a termékvisszahívást követően

A fogyasztóvédelem felhívja a figyelmet: aki ilyen terméket vásárolt, az ne használja tovább, és vigye vissza az üzletbe, ahol a vásárlás történt. A visszagyűjtött eszközök megsemmisítését az NKFH ellenőrzi.