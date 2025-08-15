3 órája
Rákkeltő anyagot találtak az egyik népszerű termékben – nehogy használd!
Határérték feletti, élelmiszerrel érintkezve rákkeltő hatású vegyület jelenlétét mutatták ki az egyik konyhai termékben – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A termékvisszahívás a habkanalat érinti.
A termékvisszahívás egy konyhai eszközt érint.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Angelika Heine
Az eszközt a TEDi üzleteiben lehetett megvásárolni: 2023 decemberétől 2024. június 13-áig árusították. A vizsgálatok során primer aromás aminok kioldódását mérték a megengedett határérték felett a habkanálból, ezek az anyagok hosszú távon rákkeltő hatásúak lehetnek. A TEDi a hatósággal együttműködve már kivonta a terméket a forgalomból, és megkezdte a termékvisszahívást − tájékoztat a beol.hu.
Teendők a termékvisszahívást követően
A fogyasztóvédelem felhívja a figyelmet: aki ilyen terméket vásárolt, az ne használja tovább, és vigye vissza az üzletbe, ahol a vásárlás történt. A visszagyűjtött eszközök megsemmisítését az NKFH ellenőrzi.