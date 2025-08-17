1 órája
Aki ilyen sajtot vásárolt, ne egye meg, azonnal vigye vissza a boltba!
Termékvisszahívásra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Magyarországra is érkezett azokból a sajtokból, amelyek egy – komoly betegséget okozó – baktériummal szennyezettek. A termékvisszahívás három, különböző fajta terméket érint.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), amely a sajtok gyártóival együttműködve azonnali termékvisszahívást rendelt el.
A termékvisszahívásban érintett sajtok
A termékvisszahívás oka mikrobiológiai szennyeződés. A háromféle sajt a Listeria monocytogenes nevű baktériummal szennyezett. A vállalkozások azonnal elrendelték a szennyezéssel érintett termékek visszahívását, a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH nyomon követi. Az NKFH kéri, hogy amennyiben valaki az alábbi tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG
Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25
C5154101; 25.07.25
C5168109; 01.08.25
2. Termék: Camembert
Márka: Everyday
Kiszerelés: 250 g
MMI: 2025.08.13.
3. Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12
Tételszám: C5155106
MMI: 24/07/2025
Akár gyerekek is megfulladhatnak tőle – veszélyes édesség került a magyar boltokba
Listeria monocytogenes baktérium
A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben, így csecsemőknél, várandós nőknél, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.
