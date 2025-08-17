Aki ilyen sajtot vásárolt, ne egye meg, azonnal vigye vissza a boltba!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), amely a sajtok gyártóival együttműködve azonnali termékvisszahívást rendelt el.

Háromféle sajt érintett a termékvisszahívásban

Forrás: NKFH

A termékvisszahívásban érintett sajtok

A termékvisszahívás oka mikrobiológiai szennyeződés. A háromféle sajt a Listeria monocytogenes nevű baktériummal szennyezett. A vállalkozások azonnal elrendelték a szennyezéssel érintett termékek visszahívását, a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH nyomon követi. Az NKFH kéri, hogy amennyiben valaki az alábbi tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG

Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25

C5154101; 25.07.25

C5168109; 01.08.25

2. Termék: Camembert

Márka: Everyday

Kiszerelés: 250 g

MMI: 2025.08.13.

3. Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12

Tételszám: C5155106

MMI: 24/07/2025