Azonnal kivonták a Pepco slágertermékét, észrevétlenül mérgezi az embereket

A Pepco visszahívta a forgalomból két, virágmintás üvegpoharát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) figyelmzetetése után. A vizsgálatok kimutatták, hogy a termékekből egészségre rendkívül káros nehézfémek, ólom és kadmium oldódhatnak ki. A termékvisszahívás célja, hogy a vásárlókhoz már ne juthasson el az egészségre ártalmas pohárkészlet.

A termékvisszahívás két különböző mintájú pohárkészletet érint

Fotó: MW-archív

A termékvisszahívásban érintett poharak

A termékvisszahívás két virágmintás pohárkészletet érint:

PLU azonosító: 361999

PLU azonosító: 362002

Aki ilyen azonosítójú poharat vásárolt, az azonnal hagyja abba azok használatát! A poharakat bármelyik Pepco üzletbe vissza lehet vinni, ahol a vételárat blokk nélkül is teljes egészében visszatérítik – írja a promotions.hu.