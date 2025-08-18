10 perce
Azonnal kivonták a Pepco slágertermékét, észrevétlenül mérgezi az embereket
Rendkívül kedvező áraival, gyorsan változó árukészletével töretlen népszerűségnek örvend idehaza is a Pepco, amelynek polcain néhány slágerterméket évszaktól függetlenül mindig megtalálunk. Most azonban az egyik ilyen termék lekerült a polcokról, ugyanis méreganyagokat tartalmazhat. Termékvisszahívásra akkor kerül sor, ha egy árucikk biztonsági kockázatot jelenthet a fogyasztókra.
A Pepco visszahívta a forgalomból két, virágmintás üvegpoharát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) figyelmzetetése után. A vizsgálatok kimutatták, hogy a termékekből egészségre rendkívül káros nehézfémek, ólom és kadmium oldódhatnak ki. A termékvisszahívás célja, hogy a vásárlókhoz már ne juthasson el az egészségre ártalmas pohárkészlet.
A termékvisszahívásban érintett poharak
A termékvisszahívás két virágmintás pohárkészletet érint:
- PLU azonosító: 361999
- PLU azonosító: 362002
Aki ilyen azonosítójú poharat vásárolt, az azonnal hagyja abba azok használatát! A poharakat bármelyik Pepco üzletbe vissza lehet vinni, ahol a vételárat blokk nélkül is teljes egészében visszatérítik – írja a promotions.hu.
Rákkeltő anyagot találtak az egyik népszerű termékben – nehogy használd!
Életveszélyes az ólom és a kadmium
Az ólom és a kadmium lassan, észrevétlenül halmozódnak fel a szervezetben és visszafordíthatatlan károkat okozhatnak.
Az ólom egy súlyos idegméreg. Különösen a gyerekekre veszélyes, mivel károsítja az agy fejlődését, tanulási nehézségeket, viselkedési problémákat és alacsonyabb intelligenciaszintet okozhat. Felnőtteknél magas vérnyomást, veseelégtelenséget és termékenységi problémákat idézhet elő.
A kadmium egy nehézfém, amely rendkívül mérgező. Elsősorban a veséket és a csontokat támadja, hosszú távon veseelégtelenséghez és csontritkuláshoz vezethet. Rákkeltő hatása is bizonyított.
Frissen Fejérből
- Váratlan bírságot kaphatunk külföldről
- Aki ilyen sajtot vásárolt, ne egye meg, azonnal vigye vissza a boltba!
- A szakma legjobbját keresik a megyében
- A Nemzetközi Néptáncfesztivál fellépőit fogadta Cser-Palkovics András polgármester a Városházán
- Kisbolygót neveztek el egy székesfehérvári hölgyről