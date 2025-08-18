augusztus 18., hétfő

Azonnal kivonták a Pepco slágertermékét, észrevétlenül mérgezi az embereket

Címkék#termék#Nébih#üvegpohár#Pepco#termékvisszahívás

Rendkívül kedvező áraival, gyorsan változó árukészletével töretlen népszerűségnek örvend idehaza is a Pepco, amelynek polcain néhány slágerterméket évszaktól függetlenül mindig megtalálunk. Most azonban az egyik ilyen termék lekerült a polcokról, ugyanis méreganyagokat tartalmazhat. Termékvisszahívásra akkor kerül sor, ha egy árucikk biztonsági kockázatot jelenthet a fogyasztókra.

Feol.hu

A Pepco visszahívta a forgalomból két, virágmintás üvegpoharát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) figyelmzetetése után. A vizsgálatok kimutatták, hogy a termékekből egészségre rendkívül káros nehézfémek, ólom és kadmium oldódhatnak ki. A termékvisszahívás célja, hogy a vásárlókhoz már ne juthasson el az egészségre ártalmas pohárkészlet.

termékvisszahívás
A termékvisszahívás két különböző mintájú pohárkészletet érint
Fotó: MW-archív

A termékvisszahívásban érintett poharak

A termékvisszahívás két virágmintás pohárkészletet érint:

  • PLU azonosító: 361999
  • PLU azonosító: 362002

Aki ilyen azonosítójú poharat vásárolt, az azonnal hagyja abba azok használatát! A poharakat bármelyik Pepco üzletbe vissza lehet vinni, ahol a vételárat blokk nélkül is teljes egészében visszatérítik – írja a promotions.hu.

Életveszélyes az ólom és a kadmium 

Az ólom és a kadmium lassan, észrevétlenül halmozódnak fel a szervezetben és visszafordíthatatlan károkat okozhatnak.

Az ólom egy súlyos idegméreg. Különösen a gyerekekre veszélyes, mivel károsítja az agy fejlődését, tanulási nehézségeket, viselkedési problémákat és alacsonyabb intelligenciaszintet okozhat. Felnőtteknél magas vérnyomást, veseelégtelenséget és termékenységi problémákat idézhet elő.

A kadmium egy nehézfém, amely rendkívül mérgező. Elsősorban a veséket és a csontokat támadja, hosszú távon veseelégtelenséghez és csontritkuláshoz vezethet. Rákkeltő hatása is bizonyított.

 

