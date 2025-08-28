augusztus 28., csütörtök

Régészeti felfedezés

37 perce

Műholdkép alapján titokzatos holttestekre bukkantak Fejér vármegyében

Címkék#műholdképek#régészet#Szent István Király Múzeum#temető#avar kor

Újabb régészeti felfedezést tettek Fejér vármegyében. A Szent István Király Múzeum Közösségi Régészeti Programjának önkéntese, Molnár Csaba figyelt fel egy Seregélyes külterületéről készült műholdképre, amelyen növényzeti jelek utaltak arra, hogy a ma szántóföldi művelés alatt álló terület mélyén egy temető rejtőzhet.

Feol.hu
Műholdkép alapján titokzatos holttestekre bukkantak Fejér vármegyében

Forrás: Magyar Régész Szövetség Facebook-oldal

A Szent István Király Múzeum (SZIKM) a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet (MNM NRI) Topográfiai Osztályával együttműködésben, a Temetők az űrből projekt keretében idén februárban hitelesítette azt a lelőhelyet, amelyet a SZIKM Régészeti Programjának önkéntese, Molnár Csaba fedezett fel. Egy műholdképen gyanús növényzeti nyomokat vett észre, s hamarosan kiderült, hogy a szóban forgó területen, amely jelenleg szántóföld, a mélyben egy temető nyugszik.

Avar kori temetőt találtak Fejér megyében
Már zajlik a temető feltárása
Forrás: Magyar Régész Szövetség Facebook-oldal

Avar kori temetőt rejthet a föld

A feltárt két sír a késő avar korra keltezhető – írja közösségi oldalán a Magyar Régész Szövetség. „Feltevéseinket az eddigi eredmények alátámasztani látszanak, miszerint a műholdképekről felfedezett északkelet-dunántúli soros szerkezetű temetők többségét nagy valószínűséggel az avar korban használták, amiből relatíve magas népsűrűségre és sűrű településhálózatra következtethetünk. A kutatás jelenlegi állása alapján nem számolhatunk e népesség elvándorlásával vagy kihalásával, hanem éppen ellenkezőleg, leszármazottjaik alkothatták a későbbi, kora Árpád-kori népesség jelentős részét, ily módon az őseinket láthatjuk bennük”– olvasható a bejegyzésben, amelyben a szövetség egyúttal köszönetet mondott a tervásatást lehetővé tevő földtulajdonosnak, Hizsák Ferencnek.

 

 

