Szentmise

2 órája

„Te hogyan élsz?" – Szent István példájára emlékeztetett Spányi Antal püspök

Címkék#Szent István király Székesegyházban#hagyomány#hit

„Csak a szilárd alapokra épített élet marad meg” – hangsúlyozta Spányi Antal megyés püspök augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, a székesfehérvári Szent István király Székesegyházban bemutatott szentmisén. A főpásztor prédikációjában az államalapító király örökségére, a hitmegtartásának és továbbadásának fontosságára figyelmeztette a híveket. A szertartás a hagyományos kenyéráldással zárult, amely a családi jólét és a jövőszimbóluma.

Feol.hu
„Te hogyan élsz?” – Szent István példájára emlékeztetett Spányi Antal püspök

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén mutatott be ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök a Szent István király Székesegyházban

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén mutatott be ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök a Szent István király Székesegyházban, a város papságával együtt. A főpásztor prédikációjában a szent király örökségére, a hit megtartásának és továbbadásának fontosságára emlékeztette a híveket. A szertartás a hagyományos kenyéráldással zárult, amely a családi jólét és a jövő szimbóluma.

Az egyik legősibb magyar ünnepen, Szent István király napján gyűltek össze a hívek a székesfehérvári Szent István király Székesegyházban, hogy együtt adjanak hálát az államalapító király örökségéért és a keresztény magyar állam fennállásáért.

Spányi Antal püspök szentbeszédében kiemelte: Szent István idejében Európa kereszténnyé válása, a monasztikus közösségek és a hiteles példák segítették a magyarokat abban, hogy szilárd alapokra építsék életüket. A püspök arra figyelmeztetett, hogy a hit nélküli élet olyan, mint a homokra épített ház, amelyet elsodor a vihar – csak a szilárd alapokra épített élet marad meg.

Szent István-napi ünnepi szentmise

Fotók: Fehér Gábor / FMH

A szent király alakját felidézve hangsúlyozta: István hite és törvényei nemcsak a korabeli Európában váltak ismertté, hanem máig példát mutatnak arról, hogyan kell Istenbe vetett bizalommal és felelősséggel élni. „Szent István tekintete ma is ránk szegeződik, és azt kérdezi: te hogyan élsz? Sziklaszilárdan, az ősök hagyományát követve, vagy sodródva a mának?” – fogalmazott a püspök.

Spányi Antal emlékeztetett arra is, hogy a szent király korából ránk maradt ereklyék és a Szent Korona nem csupán történelmi tárgyak, hanem nemzeti és lelki szimbólumok, amelyek összefogják a magyarokat. „A törvény önmagában nem elég – kell a tanítás, kell a példamutatás, amelyet a szent király élete adott nekünk” – mondta.

A szentmise végén a hagyományokhoz híven sor került az új kenyér megáldására, amely – a püspök szavai szerint – a családi jólétet, a közösségi összetartozást és a jövő reményét jelképezi.

 

