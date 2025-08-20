„Te hogyan élsz?” – Szent István példájára emlékeztetett Spányi Antal püspök

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén mutatott be ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök a Szent István király Székesegyházban, a város papságával együtt. A főpásztor prédikációjában a szent király örökségére, a hit megtartásának és továbbadásának fontosságára emlékeztette a híveket. A szertartás a hagyományos kenyéráldással zárult, amely a családi jólét és a jövő szimbóluma.

Az egyik legősibb magyar ünnepen, Szent István király napján gyűltek össze a hívek a székesfehérvári Szent István király Székesegyházban, hogy együtt adjanak hálát az államalapító király örökségéért és a keresztény magyar állam fennállásáért.

Spányi Antal püspök szentbeszédében kiemelte: Szent István idejében Európa kereszténnyé válása, a monasztikus közösségek és a hiteles példák segítették a magyarokat abban, hogy szilárd alapokra építsék életüket. A püspök arra figyelmeztetett, hogy a hit nélküli élet olyan, mint a homokra épített ház, amelyet elsodor a vihar – csak a szilárd alapokra épített élet marad meg.