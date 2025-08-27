augusztus 27., szerda

Másfél millió forintot nyert egy társasház

Az OTP immár több mint tíz éve támogatja a társasházak korszerűsítését különböző kategóriákban. Idén közel ezer társasház indult, és mindössze húsz díjat osztottak ki.

Egy tízemeletes dunaújvárosi társasház, a Szórád Márton út 44. szám alatti panelház másfél millió forintos támogatást nyert az OTP országos pályázatán.  A „Biztonságos otthonok” kategóriában indult épület az ötödik helyen végzett, a díjat pedig a közös képviselő, Kissné Reng Éva pályázati munkájának köszönheti.

Közel ezer társasház indult, és mindössze húsz díjat osztottak ki.
Üres ígéretekkel nem lehet sikeres egy társasház

A támogatásból a társasház teljes elektromos felszállóvezetékeit újítják fel, ami jelentős előrelépést jelent a lakók biztonsága szempontjából. A közös képviselő hangsúlyozta: a pályázat megnyeréséhez pontos, dokumentált anyagokra, árajánlatokra és közgyűlési döntésre van szükség, üres ígéretekkel nem lehet sikeres egy társasház – számol be cikkében a duol.hu.

További részletek és a közös képviselő szavai ide kattintva olvashatók.

 

