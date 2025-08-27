Másfél millió forintot nyert egy társasház

Egy tízemeletes dunaújvárosi társasház, a Szórád Márton út 44. szám alatti panelház másfél millió forintos támogatást nyert az OTP országos pályázatán. A „Biztonságos otthonok” kategóriában indult épület az ötödik helyen végzett, a díjat pedig a közös képviselő, Kissné Reng Éva pályázati munkájának köszönheti.

Közel ezer társasház indult, és mindössze húsz díjat osztottak ki.

Üres ígéretekkel nem lehet sikeres egy társasház

A támogatásból a társasház teljes elektromos felszállóvezetékeit újítják fel, ami jelentős előrelépést jelent a lakók biztonsága szempontjából. A közös képviselő hangsúlyozta: a pályázat megnyeréséhez pontos, dokumentált anyagokra, árajánlatokra és közgyűlési döntésre van szükség, üres ígéretekkel nem lehet sikeres egy társasház – számol be cikkében a duol.hu.



