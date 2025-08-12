augusztus 12., kedd

56 perce

Még nem késő segíteni

Még egy napig, szerdáig várják az új és használt tanszereket a Gondtalan Sulikezdés Akcióban. Az Alba Bástya és a Next Stop szervezésében megvalósuló jótékonysági tenszergyűjtés során 10.00 és18.00 óra között adhatók le az adományok a Next Stopban.

Kilencedik alkalommal segíti az iskolakezdés idején a rászoruló családokat az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ és a Next Stop. A Gondtalan Sulikezdés Akció mint jótékonysági tanszergyűjtés a nehéz körülmények között élő, helyi és környékbeli családokat segíti. 

Az adományok a Székesfehérváron és a járásban élő, rászoruló, többgyermekes családok iskolakezdéssel járó terheit hivatottak csökkenteni. Ha minden jól megy, idén is 30-50 család gyermekeinek iskolakezdését segítheti a központ és az üzlethálózat közös akciója. Ceruzák, füzetek és egyéb iskolaszerek mellett használt, de jó állapotú iskolatáskák, tornazsákok és az uzsonnás dobozok is leadhatók a gyűjtőpontokon. Ezeket a központ kitisztíttatja, s úgy adja át a rászorulóknak – mondta el Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője.

Idén, rendhagyó módon, más helyszínen is várták a Gondtalan Sulikezdés Akcióban a felajánlásokat. Vasárnap a Vidi–Csákvár meccsen, két leadási ponton gyűjtötték az adományokat, hogy azok, akik esetleg nem járnak a belvárosban vagy nagyon kiesik nekik a Next Stop, könnyebben célba juttathassák az adományaikat.

 

