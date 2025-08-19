augusztus 19., kedd

Rekord mennyiségű adomány gyűlt össze

Kilencedik alkalommal hirdette meg nyári tanszergyűjtő akcióját Székesfehérvár önkormányzata, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ és a Next Stop üzletközpont. Az akcióhoz idén a Videoton FC Fehérvár is csatlakozott.Idén minden eddiginél több adomány gyűlt össze, amellyel több mint ötven gyermek iskolakezdését tudják segíteni – ismertették a szervezők a keddi sajtótájékoztatón.

Rekord mennyiségű adomány gyűlt össze

Fotó: ÖKK / Simon Erika

Kilencedik alkalommal segíti az iskolakezdés idején a rászoruló családokat az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ és a Next Stop. A Gondtalan Sulikezdés Akció mint jótékonysági tanszergyűjtés a nehéz körülmények között élő, helyi és környékbeli családokat segíti. Az adományok a Székesfehérváron és a járásban élő, rászoruló, többgyermekes családok iskolakezdéssel járó terheit hivatottak csökkenteni. Idén rekordmennyiségű adomány gyűlt össsze, amellyel ötven család gyermekeinek iskolakezdését tudja támogatni a központ és az üzlethálózat közös akciója – tájékoztatott az ÖKK.

Jótékonysági tanszergyűjtést tartottak Székesfehérváron
Szép eredménnyel zárult a tanszergyűjtés
Fotó: ÖKK / Simon Erika

Nagy sikerrel zajlott a tanszergyűjtés

Mintegy ötven családnak fogja a következő napokban az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ szétosztani az adományokat. Az összegyűjtött tanszereket a Next Stop Üzletközpont az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megduplázta – mondta el Mészáros Attila alpolgármester, köszönetét fejezve ki Kostka Miklósnak, az üzletközpont igazgatójának.  A tavalyi évhez hasonlóan a Tüzér utcai Befogadlak Baptista Gyermekotthon lakói is részesülnek majd az adományokból – fűzte hozzá az alpolgármester.

Augusztus első felében, hét napon át zajlott az adománygyűjtés – ismertette Kostka Miklós, a Next Stop Kft. igazgatója, kiemelve, örömmel látták, hogy napról-napra szépen telnek meg a gyűjtődobozok. – A kilencedik évben rekordot döntöttünk, komoly munka vár az Alba Bástya munkatársaira, hogy célba juttassák az adományokat. Ehhez sok erőt és kitartást kívánok nekik. Idén is nagyszerűen tudtunk együttműködni a csapatukkal, készen állunk, hogy ez a már hagyománnyá vált akció a jövőben is folytatódjon. Bízom benne, hogy jövőre az idei rekordot is felülmúljuk – forgalmazott.

Ötven család gyermekeinek iskolakezdési terhein könnyít az adomány halmaza
Fotó: ÖKK / Simon Erika

„A tanszergyűjtést és az adományok szétosztását idén is az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ koordinálja. Tisztl Henrik, a központ intézményvezetője elmondta, az idei gyűjtés során több újdonság is volt: csatlakozott az akcióhoz a Videoton FC Fehérvár, így a Csákvár elleni mérkőzés előtt a két gyűjtőponton rengeteg füzet, táska, toll és ceruza gyűlt össze a rászoruló családok megsegítésére. Emellett az idei évben hosszabban, hét napon át gyűjtötték a tanszereket, ami szintén hozzájárult az akció sikeréhez” – írja az ÖKK. 

 

