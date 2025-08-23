41 perce
Fillérekből vaskos végeredmény: tanszerbeszerzés 2025-ös árakkal
Elérkezett a nyár utolsó hónapja. Kihagyhatatlan augusztus végi program minden iskolás gyermek szülője számára a tanszerbeszerző körút. Hogy ki mennyit költ idén a radírtól kezdve a füzetekig az eszközökre, annak csak a józan ész vagy éppen a pénztárca szab határt. A legalapvetőbb eszközök árait néztük meg első körben, melyeket ma mindenkisebb írószerben, nagyobb áruházban és online is beszerezhetünk.
Füzetárak tanévkezdés előtt: 89 forinttól a prémium kategóriáig
Ahogy közeledik a szeptember, az iskolakezdés egyik legfontosabb kelléke, a füzet és a különböző tanszerek ismét a bevásárlólisták élére kerülnek. A 2025-ös árak alapján a szülők és diákok viszonylag széles választékból válogathatnak: a legegyszerűbb kiadás már „fillérekért” beszerezhető, míg a prémium kategória akár ezres nagyságrendű tételt is jelenthet.
A legolcsóbb, vékony, 32 lapos füzetek ára jellemzően 89 forint körül kezdődik – bizonyos klubtagsági feltételek mellett. Ezek az alapdarabok a leginkább elérhetőek, így nagyobb mennyiségben is kedvező áron megvásárolhatók. A spirálfüzetek már valamivel többe kerülnek: kisebb méretben (A6 vagy A7 formátumban) jellemzően 200–400 forint között mozognak, míg az A5-ös méretű, vastagabb, 150–160 oldalas füzetekért 700–800 forintot legalább kell fizetni.
Az árskála felső végén a nagyobb, A4-es spirálfüzetek találhatók. Ezek többnyire 160 oldal körüli terjedelműek, és áraik elérhetik az 1500–2000 forintos szintet is. Ezek a darabok már nemcsak az iskolások, hanem az egyetemisták és irodai felhasználók körében is népszerűek, mivel tartósabbak és nagyobb írásfelületet kínálnak.
Összességében tehát a füzetek ára jelenleg 89 forinttól egészen 2 000 forintig terjed. A legolcsóbb megoldások ideálisak a napi iskolai használatra, a drágább, prémium típusok pedig azok számára lehetnek vonzóak, akik tartósabb, minőségibb darabot keresnek. Így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb választást – legyen szó az első osztályos gyerekek színes iskolai füzeteiről vagy a középiskolások és egyetemisták nagyobb méretű spirálfüzeteiről.
Borítékolható borítóárak
S ha már megvannak a füzetek, könyvek, fontos, hogy az azok védelmét biztosító borítók is szerepeljenek a bevásárlólistán. A megfelelő borítók segítenek ugyanis megóvni az iskolai eszközöket a mindennapi használat során felmerülő sérülésektől és szennyeződésektől, miközben egyéni stílust is kölcsönöznek a tanszereknek.
A füzetborítók között a legnépszerűbbek az A/4-es és A/5-ös méretű csomagok. Egy A/4-es méretű, 10 darabos csomag ára idén 1300 forint körül mozog, míg az A/5-ös változat 1100 forintba kerül. Ezek a borítók különböző színekben és mintákkal érhetők el. A könyvborítók valamivel nagyobb védelmet nyújtanak, hiszen a könyvek használata során gyakran nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Az idei körút eredményei szerint egy A/4-es méretű, 10 darabos könyvborító csomag ára átlagban 1500 forint, az A/5-ös változat pedig 1200 forint. Ezek a borítók szintén többféle színben és mintázattal kaphatók.
Írószerek: a hagyományostól az ergonomikusig
A grafitceruzák ára idén a legolcsóbb változatok esetében 40–50 forinttól indul, míg a ergonomikus kialakítású, vastagabb változatokért 300–400 forintot kell fizetni. A színes ceruzák ára 1000–1500 forint között mozog a kisebb készletek esetében, így az alapvető rajzoláshoz és színezéshez is könnyen beszerezhetőek. A golyóstollak és zseléstollak szintén a leggyakrabban használt eszközök közé tartoznak. A legegyszerűbb golyóstollak ára 150–200 forint között van, míg a zselés változatok 500–700 forint körül kaphatók, amelyek finomabb vonalvezetést biztosítanak és tartósabbak.
A radírok és ceruzahegyezők ára is széles skálán mozog: a kisebb radírok 200–250 forintért, a többféle ceruzához is alkalmas, praktikus hegyezők 1000–1400 forintért már elérhetők. Ezek az eszközök nélkülözhetetlenek a napi íráshoz és rajzoláshoz, különösen az alsóbb osztályokban. Az alapvető filctollak és szövegkiemelők ára 200–600 forint között változik, a készletek méretétől és a tollak minőségétől függően. Ezek az eszközök a tanulás során a jegyzetelés, kiemelés és kreatív feladatok elengedhetetlen kiegészítői.
Ragacsos árak
A ragasztók árai széles skálán mozognak, kezdve az alacsonyabb árú termékektől egészen a prémium kategóriás termékekig. Például egy 100 ml-es kiszerelésű ragasztó ára körülbelül 290 forinttól kezdődik, míg a nagyobb kiszerelésű, akár 250 ml-es termékek ára 1 690 forint körül alakulhat. A választás során érdemes figyelembe venni a felhasználás gyakoriságát és a kívánt minőséget. A különböző típusú ragasztók között ugyanis megtalálhatók a kenőfejes, folyékony és stift formátumú változatok is. A kenőfejes ragasztók általában könnyen alkalmazhatók és gyorsan száradnak, míg a folyékony változatok nagyobb felületek ragasztására alkalmasak. A stift formátumú ragasztók pedig kényelmesek és tiszta használatot biztosítanak.
Kötelezően választandó tanszerek
Iskolakezdés előtt nem maradhat el az úgynevezett „kötelező iskolai felszerelések” beszerzése sem. A 2025-ös tanév kezdetén kerestünk ilyeneket is, különböző árkategóriákban.
Rajzlapokra minden gyereknek szüksége van tanévkezdetkor, így megnéztük: az A/5-ös famentes írólap 50 ív/csomag ára 170-180 forint körül mozog, míg az A/4-es famentes rajzlap 10 lapos csomag ára 160-170 forintért kapható, a félfamentes A/4-es rajzlap 10 lapos csomag pedig 200 forintba kerül. A különböző színű krepp papírok - mint a piros, zöld, kék és ciklámen -, 200 x 50 centiméteres méretben szintén 200 forint körül kaphatók. Az origami lapok 20 darabos csomagját is megnéztük, ez átlagban 660 forintba kerül. A vázlatfüzetek is ebbe a kategóriába sorolandók, melyek között a B/4-es méretű, 30 lapos füzet ára 1300 forint körül kapható. Ezek az eszközök tehát alapvetőek a tanév során, és széles választékban elérhetők, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet.