augusztus 23., szombat

Bence névnap

13°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iskolakezdés

41 perce

Fillérekből vaskos végeredmény: tanszerbeszerzés 2025-ös árakkal

Címkék#füzetek#tanévkezdet#tanszer#árak#iskola

Elérkezett a nyár utolsó hónapja. Kihagyhatatlan augusztus végi program minden iskolás gyermek szülője számára a tanszerbeszerző körút. Hogy ki mennyit költ idén a radírtól kezdve a füzetekig az eszközökre, annak csak a józan ész vagy éppen a pénztárca szab határt. A legalapvetőbb eszközök árait néztük meg első körben, melyeket ma mindenkisebb írószerben, nagyobb áruházban és online is beszerezhetünk.

Feol.hu

Füzetárak tanévkezdés előtt: 89 forinttól a prémium kategóriáig
Ahogy közeledik a szeptember, az iskolakezdés egyik legfontosabb kelléke, a füzet és a különböző tanszerek ismét a bevásárlólisták élére kerülnek. A 2025-ös árak alapján a szülők és diákok viszonylag széles választékból válogathatnak: a legegyszerűbb kiadás már „fillérekért” beszerezhető, míg a prémium kategória akár ezres nagyságrendű tételt is jelenthet.

tanszer
Utánajártunk a 2025-ös tanszeráraknak
Forrás: Feol archív

A legolcsóbb, vékony, 32 lapos füzetek ára jellemzően 89 forint körül kezdődik – bizonyos klubtagsági feltételek mellett. Ezek az alapdarabok a leginkább elérhetőek, így nagyobb mennyiségben is kedvező áron megvásárolhatók. A spirálfüzetek már valamivel többe kerülnek: kisebb méretben (A6 vagy A7 formátumban) jellemzően 200–400 forint között mozognak, míg az A5-ös méretű, vastagabb, 150–160 oldalas füzetekért 700–800 forintot legalább kell fizetni.

Az árskála felső végén a nagyobb, A4-es spirálfüzetek találhatók. Ezek többnyire 160 oldal körüli terjedelműek, és áraik elérhetik az 1500–2000 forintos szintet is. Ezek a darabok már nemcsak az iskolások, hanem az egyetemisták és irodai felhasználók körében is népszerűek, mivel tartósabbak és nagyobb írásfelületet kínálnak.

Összességében tehát a füzetek ára jelenleg 89 forinttól egészen 2 000 forintig terjed. A legolcsóbb megoldások ideálisak a napi iskolai használatra, a drágább, prémium típusok pedig azok számára lehetnek vonzóak, akik tartósabb, minőségibb darabot keresnek. Így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb választást – legyen szó az első osztályos gyerekek színes iskolai füzeteiről vagy a középiskolások és egyetemisták nagyobb méretű spirálfüzeteiről.

Borítékolható borítóárak

S ha már megvannak a füzetek, könyvek, fontos, hogy az azok védelmét biztosító borítók is szerepeljenek a bevásárlólistán. A megfelelő borítók segítenek ugyanis megóvni az iskolai eszközöket a mindennapi használat során felmerülő sérülésektől és szennyeződésektől, miközben egyéni stílust is kölcsönöznek a tanszereknek.

A füzetborítók között a legnépszerűbbek az A/4-es és A/5-ös méretű csomagok. Egy A/4-es méretű, 10 darabos csomag ára idén 1300 forint körül mozog, míg az A/5-ös változat 1100 forintba kerül. Ezek a borítók különböző színekben és mintákkal érhetők el. A könyvborítók valamivel nagyobb védelmet nyújtanak, hiszen a könyvek használata során gyakran nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Az idei körút eredményei szerint egy A/4-es méretű, 10 darabos könyvborító csomag ára átlagban 1500 forint, az A/5-ös változat pedig 1200 forint. Ezek a borítók szintén többféle színben és mintázattal kaphatók.

Írószerek: a hagyományostól az ergonomikusig

A grafitceruzák ára idén a legolcsóbb változatok esetében 40–50 forinttól indul, míg a ergonomikus kialakítású, vastagabb változatokért 300–400 forintot kell fizetni. A színes ceruzák ára 1000–1500 forint között mozog a kisebb készletek esetében, így az alapvető rajzoláshoz és színezéshez is könnyen beszerezhetőek. A golyóstollak és zseléstollak szintén a leggyakrabban használt eszközök közé tartoznak. A legegyszerűbb golyóstollak ára 150–200 forint között van, míg a zselés változatok 500–700 forint körül kaphatók, amelyek finomabb vonalvezetést biztosítanak és tartósabbak.

A radírok és ceruzahegyezők ára is széles skálán mozog: a kisebb radírok 200–250 forintért, a többféle ceruzához is alkalmas, praktikus hegyezők 1000–1400 forintért már elérhetők. Ezek az eszközök nélkülözhetetlenek a napi íráshoz és rajzoláshoz, különösen az alsóbb osztályokban. Az alapvető filctollak és szövegkiemelők ára 200–600 forint között változik, a készletek méretétől és a tollak minőségétől függően. Ezek az eszközök a tanulás során a jegyzetelés, kiemelés és kreatív feladatok elengedhetetlen kiegészítői.

Ragacsos árak

A ragasztók árai széles skálán mozognak, kezdve az alacsonyabb árú termékektől egészen a prémium kategóriás termékekig. Például egy 100 ml-es kiszerelésű ragasztó ára körülbelül 290 forinttól kezdődik, míg a nagyobb kiszerelésű, akár 250 ml-es termékek ára 1 690 forint körül alakulhat. A választás során érdemes figyelembe venni a felhasználás gyakoriságát és a kívánt minőséget. A különböző típusú ragasztók között ugyanis megtalálhatók a kenőfejes, folyékony és stift formátumú változatok is. A kenőfejes ragasztók általában könnyen alkalmazhatók és gyorsan száradnak, míg a folyékony változatok nagyobb felületek ragasztására alkalmasak. A stift formátumú ragasztók pedig kényelmesek és tiszta használatot biztosítanak.

Kötelezően választandó tanszerek

Iskolakezdés előtt nem maradhat el az úgynevezett „kötelező iskolai felszerelések” beszerzése sem. A 2025-ös tanév kezdetén kerestünk ilyeneket is, különböző árkategóriákban.

Rajzlapokra minden gyereknek szüksége van tanévkezdetkor, így megnéztük:  az A/5-ös famentes írólap 50 ív/csomag ára 170-180 forint körül mozog, míg az A/4-es famentes rajzlap 10 lapos csomag ára 160-170 forintért kapható, a félfamentes A/4-es rajzlap 10 lapos csomag pedig 200 forintba kerül. A különböző színű krepp papírok - mint a piros, zöld, kék és ciklámen -, 200 x 50 centiméteres méretben szintén 200 forint körül kaphatók. Az origami lapok 20 darabos csomagját is megnéztük, ez átlagban 660 forintba kerül. A vázlatfüzetek is ebbe a kategóriába sorolandók, melyek között a B/4-es méretű, 30 lapos füzet ára 1300 forint körül kapható. Ezek az eszközök tehát alapvetőek a tanév során, és széles választékban elérhetők, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu