Fillérekből vaskos végeredmény: tanszerbeszerzés 2025-ös árakkal

Füzetárak tanévkezdés előtt: 89 forinttól a prémium kategóriáig

Ahogy közeledik a szeptember, az iskolakezdés egyik legfontosabb kelléke, a füzet és a különböző tanszerek ismét a bevásárlólisták élére kerülnek. A 2025-ös árak alapján a szülők és diákok viszonylag széles választékból válogathatnak: a legegyszerűbb kiadás már „fillérekért” beszerezhető, míg a prémium kategória akár ezres nagyságrendű tételt is jelenthet.

Utánajártunk a 2025-ös tanszeráraknak

A legolcsóbb, vékony, 32 lapos füzetek ára jellemzően 89 forint körül kezdődik – bizonyos klubtagsági feltételek mellett. Ezek az alapdarabok a leginkább elérhetőek, így nagyobb mennyiségben is kedvező áron megvásárolhatók. A spirálfüzetek már valamivel többe kerülnek: kisebb méretben (A6 vagy A7 formátumban) jellemzően 200–400 forint között mozognak, míg az A5-ös méretű, vastagabb, 150–160 oldalas füzetekért 700–800 forintot legalább kell fizetni.

Az árskála felső végén a nagyobb, A4-es spirálfüzetek találhatók. Ezek többnyire 160 oldal körüli terjedelműek, és áraik elérhetik az 1500–2000 forintos szintet is. Ezek a darabok már nemcsak az iskolások, hanem az egyetemisták és irodai felhasználók körében is népszerűek, mivel tartósabbak és nagyobb írásfelületet kínálnak.

Összességében tehát a füzetek ára jelenleg 89 forinttól egészen 2 000 forintig terjed. A legolcsóbb megoldások ideálisak a napi iskolai használatra, a drágább, prémium típusok pedig azok számára lehetnek vonzóak, akik tartósabb, minőségibb darabot keresnek. Így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb választást – legyen szó az első osztályos gyerekek színes iskolai füzeteiről vagy a középiskolások és egyetemisták nagyobb méretű spirálfüzeteiről.

Borítékolható borítóárak

S ha már megvannak a füzetek, könyvek, fontos, hogy az azok védelmét biztosító borítók is szerepeljenek a bevásárlólistán. A megfelelő borítók segítenek ugyanis megóvni az iskolai eszközöket a mindennapi használat során felmerülő sérülésektől és szennyeződésektől, miközben egyéni stílust is kölcsönöznek a tanszereknek.