Iskolakezdés
1 órája
Tanszeradomány-gyűjtés Csőszön is: még várják a felajánlásokat!
Csőszön is a rászoruló gyermekek tanévkezdését segíti az önkormányzat.
Tanszergyűjtő adományozási akciót hirdetett a csőszi önkormányzat is, mellyel a nehéz sorsú családok iskolakezdését szeretné támogatni. Ahogy a plakáton is olvasható: sportcipőket, benti cipőket, iskolaszereket várnak, de, aki teheti pénzadományt is vihet. Mindezek leadására az önkormányzat épületében van lehetőség augusztus 25-ig.
