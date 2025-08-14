Utolsó pillanatban módosították a 2025/26-os tanév rendjét

A Belügyminisztérium a végső kiadás előtt változtatott a 2025/26-os tanév időbeosztásán – írja a vaol.hu. Az új tanév 2025. szeptember 1-jén indul, és 179 tanítási napot tartalmaz, ami két nappal kevesebb a tavalyinál. Az első félév a korábban tervezett január 16. helyett január 23-án zárul, az értesítők kiosztásának határideje pedig január 30.

Változik a tanév rendje.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A tanítási szünetek időpontjai is hivatalossá váltak:

Őszi szünet: 2025. október 23. – november 2.

Téli szünet: 2025. december 20. – 2026. január 4.

Tavaszi szünet: 2026. április 2. – április 12.

A tanév utolsó napja 2026. június 19. lesz.