Mutatjuk a 2025/2026-os tanév rendjét: szünetek, fontos dátumok

A tanév első és utolsó tanítási napja, őszi, téli és tavaszi szünet, valamint fontos dátumok, melyeket érdemes megjegyezni – összeállításunkban mutatjuk mindezeket!

Nemsokára kezdődik a tanév: ezeket érdemes tudni

A tanév kezdete és vége, szünetek, fontos dátumok

A tanév kezdete és vége

Az idei tanév első tanítási napja szeptember 1., hétfő, utolsó tanítási napja pedig június 19., péntek. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium 12. évfolyamán a középfokú iskolákban ez a dátum 2026. április 30., csütörtök, míg a két évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban 2026. május 29., péntek – olvasható a 2025/2026-os tanév rendjéről szóló rendeletben.

Szünetek

• Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., szerda, a szünet utáni első tanítási nap november 3., hétfő.

• A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19., péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5., hétfő.

• A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1., szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13., hétfő.

Fontos dátumok

• A tanév első féléve 2026. január 23-ig tart.

• A 2025/2026. tanévben a gimnázium, valamint a szakgimnázium 9–11. évfolyamán a nevelő-oktató munka 2026. május 4–8. között tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezendő meg az igazgató által meghatározott módon.

• Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratásának dátuma: 2026. április 23–24.