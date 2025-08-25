1 órája
Mutatjuk a 2025/2026-os tanév rendjét: szünetek, fontos dátumok
Már csak alig választja el néhány nap a tanköteles diákokat és pedagógusokat attól, hogy megkezdődjön a 2025/2026-os tanév. De annak érdekében, hogy könnyebb legyen tervezni már most összegyűjtöttük a szüneteket és a legfontosabb dátumokat.
A tanév első és utolsó tanítási napja, őszi, téli és tavaszi szünet, valamint fontos dátumok, melyeket érdemes megjegyezni – összeállításunkban mutatjuk mindezeket!
A tanév kezdete és vége, szünetek, fontos dátumok
A tanév kezdete és vége
Az idei tanév első tanítási napja szeptember 1., hétfő, utolsó tanítási napja pedig június 19., péntek. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium 12. évfolyamán a középfokú iskolákban ez a dátum 2026. április 30., csütörtök, míg a két évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban 2026. május 29., péntek – olvasható a 2025/2026-os tanév rendjéről szóló rendeletben.
Szünetek
• Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., szerda, a szünet utáni első tanítási nap november 3., hétfő.
• A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19., péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5., hétfő.
• A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1., szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13., hétfő.
Fontos dátumok
• A tanév első féléve 2026. január 23-ig tart.
• A 2025/2026. tanévben a gimnázium, valamint a szakgimnázium 9–11. évfolyamán a nevelő-oktató munka 2026. május 4–8. között tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezendő meg az igazgató által meghatározott módon.
• Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratásának dátuma: 2026. április 23–24.