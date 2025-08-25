augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

18°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdemes megjegyezni

1 órája

Mutatjuk a 2025/2026-os tanév rendjét: szünetek, fontos dátumok

Címkék#tanrend#tanév#rendelet

Már csak alig választja el néhány nap a tanköteles diákokat és pedagógusokat attól, hogy megkezdődjön a 2025/2026-os tanév. De annak érdekében, hogy könnyebb legyen tervezni már most összegyűjtöttük a szüneteket és a legfontosabb dátumokat.

Déri Brenda

A tanév első és utolsó tanítási napja, őszi, téli és tavaszi szünet, valamint fontos dátumok, melyeket érdemes megjegyezni – összeállításunkban mutatjuk mindezeket!

tanév
Nemsokára kezdődik a tanév: ezeket érdemes tudni
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A tanév kezdete és vége, szünetek, fontos dátumok

A tanév kezdete és vége
Az idei tanév első tanítási napja szeptember 1., hétfő, utolsó tanítási napja pedig június 19., péntek. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium 12. évfolyamán a középfokú iskolákban ez a dátum 2026. április 30., csütörtök, míg a két évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban 2026. május 29., péntek – olvasható a 2025/2026-os tanév rendjéről szóló rendeletben. 

Szünetek
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., szerda, a szünet utáni első tanítási nap november 3., hétfő.
• A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19., péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5., hétfő.
• A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1., szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13., hétfő.

Fontos dátumok
• A tanév első féléve 2026. január 23-ig tart. 
• A 2025/2026. tanévben a gimnázium, valamint a szakgimnázium 9–11. évfolyamán a nevelő-oktató munka 2026. május 4–8. között tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezendő meg az igazgató által meghatározott módon.
• Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratásának dátuma: 2026. április 23–24. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu