Táltosok, íjászok, lovasok: az ősök ereje tovább él

A rendező Magyar Turán Közhasznú Alapítvány szerint az Ősök Napja nem csupán ünnep, hanem hagyományaink eleven megélése. A versenyek célja, hogy őseink örökségét méltó módon elevenítsük fel, és lehetőséget adjunk a tudás, az ügyesség és az erő összemérésére. Rengeteg látványos esemény várja majd az érdeklődőket, hiszen a harci íjászversenyek, lovas ügyességi vetélkedők és a rituális sólyomröptetés mellett megelevenedik Attila király és a táltosok alakja, a csodaszarvas legendája, valamint számos fontos csatánk, amelyeket a megmaradásunkért vívtunk. A Kárpát-medence, és mára Európa legnagyobb hagyományőrző ünnepére megépül egy hatalmas nomád tábor is, a jurtafalu a sztyeppei lovasnomád népek – kiemelten a honfoglalás kori magyarok – életébe enged bepillantást. Ehhez kapcsolódik majd a székesfehérvári Szent István Király Múzeumhoz tartozó Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont történészének, Szabados Györgynek az előadása is, aki „Tér-idő-cselekmény, rendszer a magyar honfoglalásban” címmel beszél majd vasárnap 11 órától a helyszínen, sok más értékes és fontos tudományos programpont mellett.

Hagyományőrző csapat az óriás jurta előtt

Forrás: kurultaj.hu

Az első modernkori, magyar részvétellel megtartott Kurultájt 2007-ben rendezték meg Kazakisztánban (a szovjet időkben megszokott elnevezéssel Kazahsztánban), ahol az ottani Madjar törzs ünnepelte meg máig őrzött törzsi létét és rokonságát a magyar néppel. Ezt a kapcsolatot egyébként Bíró András Zsolt antropológus 2006-os genetikai expedíciója is bizonyította. Ő volt az, aki azóta is élére áll a szervezésnek és elsősorban neki köszönhető, hogy már egy évvel később Magyarországon rendezték meg a következő nagyszabású törzsi gyűlést.

A történelmi háttérről és a jelenig mutató összefüggésekről Cey-Bert Róbert Gyula író beszélt a FEOL-nak.

Honfoglalás-kori magyar család viselete az Ősök Sátra kiállító jurtában

Forrás: kurultaj.hu

„Nagyon sokan elmennek olyanok is, akik nem feltétlenül ismerik a magyar történelmet, de érzik, hogy ott a helyük. Amikor Siófokon finnugor világkongresszust rendeztek, csak azok jöttek el, akik hivatalosak voltak, egyetlen kívülállót sem érdekelt. Mert tőlünk távol áll, miközben a lovasíjász népek műveltsége, amelynek a leszármazottjai vagyunk, a lelkünk része. Bennünk élnek azok az értékek, amelyek, ha el is vannak temetve a tudatunk mélyén, megjelennek egy jelkép vagy egy ünnep hatására, ismét érezzük, fellobban, előjön. Olyan ez, mint az eldugott aranyrög, ott rejtőzik a sivatag homokjában, de ha fúj a szél, felbukkan. Úgy nem lehet elpusztítani egy népet, ahogyan azt a kommunisták próbálták, hogy fizikailag ölöd meg az embereket, mert akik élve maradnak, azokban megmarad az ellenállás. Egy népet úgy lehet teljesen elpusztítani, hogy a lelkét pusztítják el, ha elvágják a gyökerétől, az őseitől. Ha a hunok és a magyarok európai történetét nézem, amely közel tizenhat évszázadot ölel fel, ennyi idő alatt nagyon sok kísérlet történt a fizikai megsemmisítésre, de a lelki megsemmisítésre is. Az ókori és középkori gyalázkodások ma ugyanúgy megjelennek. Az ellenünk irányuló kampányt eddig Trianonban járatták a csúcsára, de úgy tűnik, csúcsra járatják a jelenlegi kormánnyal szemben is.”