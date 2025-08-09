Találós kérdés: Mi lehet az a szurtos dudu?

– Merevedj meg! Suttogja unokájának a nagypapa, miközben lassan emeli a hagyományos, de nagy objektívvel felszerelt fotómasinát. – Milyen madár az ott előttünk? – hangzik el szinte némán a találós kérdés. Az unoka nem tud felelni, mert egyrészt általában képtelen sokáig egy helyben maradni, hát még megmerevedni, főleg akkor, ha csiklandozza a csupasz lába szárát a száraz fű, hívja őt a rét és csalogatja a közeli ligetes erdő. – Nem tudom, mert nem is látok semmit – érkezik suttogva a válasz, ám nem csak az egy helyben maradás nem ment sosem a kis legénynek, hanem a suttogás sem, és a zajra, a száraz fű pár tenyérnyi része megmozdul, kiemelkedik a semmiből egy tollkorona, majd az egész lény zebramintát ölt, és egy menekülő lepkét idéző repülés segítségével eltűnik egy lombkoronában. Aznap nem készült fotó a találós kérdés megfejtéséről, a szurtos dudu madárról.

A találós kérdés megfejtése, vagyis a búbos banka sokat vadászik hosszú csőrével talajszinten

Fotó: Fehér Gábor

Különleges megjelenésű madár

– Testhossza 25–29, szárnyfesztávolsága 44–48 cm, súlya 45–87 g. Rigónál nagyobb, tarka tollruhájú madár. Fején jellegzetes, sugarasan felmereszthető tollbóbitát visel, amely nyugalmi állapotban a tarkóra simul. A felnőtt egyedek feje, nyaka és egész alsóteste világos rozsdássárga. A hát és a szárnyak feketék, sűrű fehér harántsávozással. A farok fekete, a farktollak közepén széles fehér harántsáv húzódik. A bóbita tollai rozsdavörösek, az első 4–5 toll vége fekete, a leghosszabb tollak vége fehér-fekete. A fiatalok színezete elmosódottabb, halványabb, bóbitájuk nem olyan fejlett, mint a felnőtt egyedeké. A csőr enyhén lefelé ível, hosszú, csipeszszerű és fekete. A láb ólomszürke, a szem sötétbarna – írja róla a wikipédia.

Ezer kilométer meg se kottyan

Ez a madár képes Afrika közepéig is elrepülni, hogy a legjobb helyen tudják eltölteni a telet. A hosszú távú vonuló madár üregekben, főleg odvaiban költ, de lakott helyeken is fészkel. Ez ügyben egy cseppet sem válogatós, jó neki a farakás között, sziklarepedésekben, kőfalak üregeiben, de otthonosan tud a tojó kotlani a néha öt, máskor 8 piszkosfehér tojásán egy porladó lókoponyába rakott fészkekben is, a lényeg, hogy a hím hordja neki az eleséget.