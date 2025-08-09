augusztus 10., vasárnap

Egzotikus üreglakó

11 órája

Találós kérdés: Mi lehet az a szurtos dudu?

Van egy különös lakója az öreg fákba kopácsolt odúknak, és a más módon kialakult üregeknek. Ha nem elég óvatos az ember, észre sem vesszük, hogy találkozunk vele, csak akkor látjuk meg fekete és fehér csíkos tollait, amikor felröppen mellettünk és eltűnik. A találós kérdés válasza, Izrael nemzeti madara.

Palocsai Jenő
Találós kérdés: Mi lehet az a szurtos dudu?

Fotó: Fehér Gábor

– Merevedj meg! Suttogja unokájának a nagypapa, miközben lassan emeli a hagyományos, de nagy objektívvel felszerelt fotómasinát. – Milyen madár az ott előttünk? – hangzik el szinte némán a találós kérdés. Az unoka nem tud felelni, mert egyrészt általában képtelen sokáig egy helyben maradni, hát még megmerevedni, főleg akkor, ha csiklandozza a csupasz lába szárát a száraz fű, hívja őt a rét és csalogatja a közeli ligetes erdő. – Nem tudom, mert nem is látok semmit – érkezik suttogva a válasz, ám nem csak az egy helyben maradás nem ment sosem a kis legénynek, hanem a suttogás sem, és a zajra, a száraz fű pár tenyérnyi része megmozdul, kiemelkedik a semmiből egy tollkorona, majd az egész lény zebramintát ölt, és egy menekülő lepkét idéző repülés segítségével eltűnik egy lombkoronában. Aznap nem készült fotó a találós kérdés megfejtéséről, a szurtos dudu madárról.

A találós kérdés megfejtése, vagyis a búbos banka sokat vadászik hosszú csőrével talajszinten
A találós kérdés megfejtése, vagyis a búbos banka sokat vadászik hosszú csőrével talajszinten
Fotó: Fehér Gábor

Különleges megjelenésű madár

– Testhossza 25–29, szárnyfesztávolsága 44–48 cm, súlya 45–87 g. Rigónál nagyobb, tarka tollruhájú madár. Fején jellegzetes, sugarasan felmereszthető tollbóbitát visel, amely nyugalmi állapotban a tarkóra simul. A felnőtt egyedek feje, nyaka és egész alsóteste világos rozsdássárga. A hát és a szárnyak feketék, sűrű fehér harántsávozással. A farok fekete, a farktollak közepén széles fehér harántsáv húzódik. A bóbita tollai rozsdavörösek, az első 4–5 toll vége fekete, a leghosszabb tollak vége fehér-fekete. A fiatalok színezete elmosódottabb, halványabb, bóbitájuk nem olyan fejlett, mint a felnőtt egyedeké. A csőr enyhén lefelé ível, hosszú, csipeszszerű és fekete. A láb ólomszürke, a szem sötétbarna – írja róla a wikipédia

Ezer kilométer meg se kottyan

Ez a madár képes Afrika közepéig is elrepülni, hogy a legjobb helyen tudják eltölteni a telet. A hosszú távú vonuló madár üregekben, főleg odvaiban költ, de lakott helyeken is fészkel. Ez ügyben egy cseppet sem válogatós, jó neki a farakás között, sziklarepedésekben, kőfalak üregeiben, de otthonosan tud a tojó kotlani a néha öt, máskor 8 piszkosfehér tojásán egy porladó lókoponyába rakott fészkekben is, a lényeg, hogy a hím hordja neki az eleséget.

Az eleség tekintetében sem túl finnyás. Rovarok, főleg a nem kedves rovarok, így a sáska, a tücsök, a cserebogár, és a végképp nem kedvelt lótetű nagy pusztítója a szurtos dudu. Persze nem mond le olyan csemegékről sem, mint a lárvák, pajorok, kukacok és giliszták. Ezeket a hosszú csőre segítségével szedegeti ki, de nem mindig a földből, néha a képzik, melyeket hosszú csőrével nem mindig a földből szedeget ki, hanem gyakran az állattartó telepeknél talált szerves trágyakupacokból is. Mégsem ezért szurtos a dudu.

Kedves de mégis bántó nevei

A szóban forgó madár elterjedését jól mutatja, hogy ahány tájegység, annyi megnevezés. Mindegyik becenév kedves, de közben egyik-másik egy határozott kritikát is megfogalmaz.

  • babuba
  • fostos bugyóka
  • butyboka
  • babuk(a)
  • babutyka
  • baták
  • büdös bod
  • büdös/bűzös banka
  • bubutka
  • budoga
  • szaros babucska
  • bóbásbanka
  • daduk
  • dudoga
  • dod
  • dutka
  • szurtos dudu
  • ganajmadár
  • polonca
  • jututu-banka
  • szalakatóka
  • sárosbanka

A találós kérdés megfejtése

Azért kötődik össze ez a gyönyörű madár és a bűz, illetve az ürülék, mert sajátos védelmi mechanizmussal áldotta vagy éppen verte meg egyedeit a természet. A fészek és annak lakói védelmében a fiókák bűzös ürüléket spriccelnek támadójuk felé. Alaphelyzetben ezt főleg vészhelyzet esetén teszik, de bizonyára sok a vaklárma is, így legtöbbször a költőüreg is tele van bűzös ürülékkel. Így lett a kellemes, szinte nemesi hangzású búbos banka az a bizonyos szurtos dudu.

 

