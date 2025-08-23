Föld alatti járatból mentették ki a kis tacsit

Egy kis tacskó kalandos napot élt át a Balaton környékén, amikor egy rágcsáló után indulva beszorult egy föld alatti járatba. Az állat önerejéből nem tudott kijutni, és keserves ugatásával jelezte a bajt, így a mentőcsapat beavatkozása vált szükségessé.

Kalandos napja volt a kis tacskónak.

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO/Facebook

Hosszú órákig tartott mire sikerült kiszabadítaniuk a tacskót

A kutató-mentők órákon át dolgoztak a járat feltárásán és tágításán, hogy a tacskót biztonságosan kiszabadíthassák. A sikeres mentés után a kis négylábú épségben került elő, és újra szabadon szaladgálhat. A részletekről bővebben a veol.hu számolt be, oldalukon videót is közzétettek.