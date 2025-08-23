21 perce
Föld alatti járatból mentették ki a kis tacsit
A kutató-mentők gyors beavatkozásának köszönhetően szabadult ki épségben a kis tacskó, amely egy rágcsáló után szaladt be a föld alatti járatba.
Egy kis tacskó kalandos napot élt át a Balaton környékén, amikor egy rágcsáló után indulva beszorult egy föld alatti járatba. Az állat önerejéből nem tudott kijutni, és keserves ugatásával jelezte a bajt, így a mentőcsapat beavatkozása vált szükségessé.
Hosszú órákig tartott mire sikerült kiszabadítaniuk a tacskót
A kutató-mentők órákon át dolgoztak a járat feltárásán és tágításán, hogy a tacskót biztonságosan kiszabadíthassák. A sikeres mentés után a kis négylábú épségben került elő, és újra szabadon szaladgálhat. A részletekről bővebben a veol.hu számolt be, oldalukon videót is közzétettek.