Ingyenes vizsgálat
54 perce
Szűrőbusz érkezik a városba – bárki kivizsgáltathatja magát ingyenesen
Ingyenesen igénybe vehető szűrőbusz érkezik Enyingre augusztus 28-án.
Kardiológiai szűrés, méhnyakrák szűrés, állapotfelmérés, testösszetétel mérés, dietetikai és életmód tanácsadás, PSA szűrés – ezeken a vizsgálatokon vehetnek részt a lakosok térítésmentesen, de TAJ kártya, valamint helyszíni regisztráció minden esetben szükséges.
A szűrőbusz augusztus 28-án, csütörtökön érhető el a Bocskai utca 1-es szám alatt reggel 9 és délután 17 óra között – olvasható a tájékoztatóban.
