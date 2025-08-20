Szűrőbusz érkezik a városba – bárki kivizsgáltathatja magát ingyenesen

Kardiológiai szűrés, méhnyakrák szűrés, állapotfelmérés, testösszetétel mérés, dietetikai és életmód tanácsadás, PSA szűrés – ezeken a vizsgálatokon vehetnek részt a lakosok térítésmentesen, de TAJ kártya, valamint helyszíni regisztráció minden esetben szükséges.

A szűrőbusz augusztus 28-án, csütörtökön érhető el a Bocskai utca 1-es szám alatt reggel 9 és délután 17 óra között – olvasható a tájékoztatóban.