Sztárok hozzák el a reményt Kápolnásnyékre, indul a Partitúra új évada!

Új évaddal tér vissza a népszerű Partitúra, amelynek első nyilvános felvétele igazi kulturális csemegének ígérkezik. A Halász-kastély teraszán, augusztus 30-án, szombaton 20 órától indul a sorozat újabb fejezete, amelynek házigazdái a közönség kedvencei: Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Batta András zenetörténész és Novák Péter előadóművész.

A szervezők nem titkolt célja, hogy a Partitúra ne csupán egy televíziós produkció legyen, hanem olyan találkozási pont, ahol a művészet, a hagyomány és a jelenkor kérdései közösen jelenhetnek meg. Az idei évad fókuszában a történelmi Magyarország kulturális öröksége áll, külön kiemelve Kárpátalja művészeit, fiatal tehetségeit. Bár a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt személyesen nem lehetnek jelen, hangjuk és üzenetük mégis eljut a nézőkhöz.

A közönség a szombat esti program során nem csupán koncertélményt kap, hanem egy különleges kulturális párbeszéd részese is lehet, a Halász-kastély varázslatos környezete pedig méltó díszletként szolgál egy olyan esthez, amely a reményről, az összekapcsolódásról és a közösség megtartó erejéről szól.