augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

28°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zenés esték

1 órája

Sztárok hozzák el a reményt Kápolnásnyékre, indul a Partitúra új évada!

Címkék#Partitúra#kápolnásnyéki#Halász-kastély

Zenével és üzenetekkel teli estére készülhetnek azok, akik augusztus 30-án ellátogatnak a kápolnásnyéki Halász-kastély teraszára. A Partitúra Live első adása a megtartó közösséget emeli a középpontba.

Feol.hu
Sztárok hozzák el a reményt Kápolnásnyékre, indul a Partitúra új évada!

Fotó: szervezők

Új évaddal tér vissza a népszerű Partitúra, amelynek első nyilvános felvétele igazi kulturális csemegének ígérkezik. A Halász-kastély teraszán, augusztus 30-án, szombaton 20 órától indul a sorozat újabb fejezete, amelynek házigazdái a közönség kedvencei: Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Batta András zenetörténész és Novák Péter előadóművész.

A szervezők nem titkolt célja, hogy a Partitúra ne csupán egy televíziós produkció legyen, hanem olyan találkozási pont, ahol a művészet, a hagyomány és a jelenkor kérdései közösen jelenhetnek meg. Az idei évad fókuszában a történelmi Magyarország kulturális öröksége áll, külön kiemelve Kárpátalja művészeit, fiatal tehetségeit. Bár a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt személyesen nem lehetnek jelen, hangjuk és üzenetük mégis eljut a nézőkhöz.

A közönség a szombat esti program során nem csupán koncertélményt kap, hanem egy különleges kulturális párbeszéd részese is lehet, a Halász-kastély varázslatos környezete pedig méltó díszletként szolgál egy olyan esthez, amely a reményről, az összekapcsolódásról és a közösség megtartó erejéről szól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu