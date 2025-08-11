Eladják fehérvár egyik legnépszerűbb klubjának bérleti jogát

A közösségi oldalon felbukkanó hirdetés szerint az Albabár Club bérleti jogának megvásárlása kiváló lehetőség befektetőknek, fiatal vállalkozóknak vagy vendéglátásban jártas érdeklődőknek, akik egy működő, szerethető márkát vinnének tovább. „Az Albababar Club az elmúlt években stílusos és tematikus rendezvényeivel, erős márkaépítéssel és lojalitást építő vendégkörrel vált ismertté a környék bulizni vágyó közönsége számára” – olvasható a szórakozóhely bérleti jogát kínáló hirdetésben.

Eladó a székesfehérvári szórakozóhely bérleti joga

Forrás: Programturizmus.hu

Jó vétel lehet a fehérvári szórakozóhely bérleti joga

A hirdetés több szempontot is felsorol, amiért érdemes megvenni a jól működő szórakozóhely bérleti jogát, amely tartalmazza a teljes arculat és branding átadását, igény szerint a technikai felszerelést, a közösségi oldalak platformjait követőtáborokkal együtt, a club kapcsolatait, partneri köreit, beleértve a DJ-ket, a dekorosokat és a beszállítókat. Az Albabár Club bérleti jogát 115 millió forintért lehet megvásárolni, így aki épp egy kertvárosi családi házat vásárolna, elgondolkodhat akár azon is, hogy egy klub üzemeltetésébe vágja inkább a fejszéjét.