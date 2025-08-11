augusztus 11., hétfő

Eladják fehérvár egyik legnépszerűbb klubjának bérleti jogát

Címkék#eladó#bérleti jog#klub#szórakozóhely

Eladóvá vált Székesfehérvár egyik legnépszerűbb, egyedi hangulatú klubjának bérleti joga. A bérleti jog tartalmazza többek közt a teljes arculatot, a technikai felszerelést és a szórakozóhely közösségi oldalainak platformjait is.

Feol.hu
Forrás: Albabár Club Facebook-oldal

A közösségi oldalon felbukkanó hirdetés szerint az Albabár Club bérleti jogának megvásárlása kiváló lehetőség befektetőknek, fiatal vállalkozóknak vagy vendéglátásban jártas érdeklődőknek, akik egy működő, szerethető márkát vinnének tovább. „Az Albababar Club az elmúlt években stílusos és tematikus rendezvényeivel, erős márkaépítéssel és lojalitást építő vendégkörrel vált ismertté a környék bulizni vágyó közönsége számára” – olvasható a szórakozóhely bérleti jogát kínáló hirdetésben.

Eladó a fehérvári Albabár Club nevű szórakozóhely
Eladó a székesfehérvári szórakozóhely bérleti joga
Forrás: Programturizmus.hu

Jó vétel lehet a fehérvári szórakozóhely bérleti joga

A hirdetés több szempontot is felsorol, amiért érdemes megvenni a jól működő szórakozóhely bérleti jogát, amely tartalmazza a teljes arculat és branding átadását, igény szerint a technikai felszerelést, a közösségi oldalak platformjait követőtáborokkal együtt, a club kapcsolatait, partneri köreit, beleértve a DJ-ket, a dekorosokat és a beszállítókat. Az Albabár Club bérleti jogát 115 millió forintért lehet megvásárolni, így aki épp egy kertvárosi családi házat vásárolna, elgondolkodhat akár azon is, hogy egy klub üzemeltetésébe vágja inkább a fejszéjét.

 

 

