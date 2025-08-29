augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

32°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közhírré téteik!

1 órája

Szőlőszüretet tart a falu apraja-nagyja

Címkék#önkormányzat#szőlőskertek#szüret#Söréd

A nyár utolsó napjait élvezhetjük, hiszen nyakunkon a szeptember és vele a szőlőskertek legnagyobb ünnepe, a szüret. Söréd község összetartó közössége és önkormányzata saját pincével és szőlőterülettel rendelkezik, és augusztus 30-án megkezdődik a nagy munka, szüret és préselés.

Palocsai Jenő

A Móri borvidék hat települése közül a legkisebb Söréd, ám összetartó közössége nem hagyja veszni a hagyományokat. Ahogy korábban is hírt adtunk róla, akár a teljes lakosság 10 százaléka is megjelenik akár a közös szüreten, melynek eredményét, a jó fekvésű lejtőkön termő szőlőt a falu a saját pincéjében dolgozza fel, ahol aztán olyan bor készül, amit szívesen kóstolnak a lakosok a település rendezvényein.

A szüretben részt vesz a falu lakosságának tíz százaléka, mert tudják, hogy valódi közösségi értéket teremtenek
A szüretben részt vesz a falu lakosságának tíz százaléka, mert tudják, hogy valódi közösségi értéket teremtenek Forrás:  Önkormányzat

Idén sem lesz ez másképp, vagyis újra elindul a főként helyiekből verbuvált menet, hogy ünnepi körülmények között leszedjék a termést. A Sörédi Szőlőhegyen álló, nádfedeles pince már régóta várja a 2025-ös évjáratot, amit ezen a hétvégén, vagyis augusztus 30-án szed a falu apraja-nagyja.

– Lovaskocsis menet indíttatik 10 órakor, melyre felszállási lehetőség adatik az Arany J. utca sarkánál, a kisboltnál és az óvodánál. A szüret után Söréd népe kemencés és bográcsos ebédre meghívattatik. Lesz ott szőlő, jókedv s minden, mi a szürethez kell! Ki lemarad róla, egy évet várni kell! – olvasható a kisbírói hirdetmény a település közösségi oldalán.

Ha valaki a Sörédért Alapítvány felhívásához csatlakozna, annak tudnia kell, hogy a szürethez szükséges eszközöket, metszőollót, kést, vödör mindenkinek kell magával vinnie. A település polgármestere, Végh Rudolf nagyon bízik abban, hogy rajta van az égiek áldása a szüreten, és nem lesz nagy eső munka közben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu