Szőlőszüretet tart a falu apraja-nagyja

A Móri borvidék hat települése közül a legkisebb Söréd, ám összetartó közössége nem hagyja veszni a hagyományokat. Ahogy korábban is hírt adtunk róla, akár a teljes lakosság 10 százaléka is megjelenik akár a közös szüreten, melynek eredményét, a jó fekvésű lejtőkön termő szőlőt a falu a saját pincéjében dolgozza fel, ahol aztán olyan bor készül, amit szívesen kóstolnak a lakosok a település rendezvényein.

A szüretben részt vesz a falu lakosságának tíz százaléka, mert tudják, hogy valódi közösségi értéket teremtenek Forrás: Önkormányzat

Idén sem lesz ez másképp, vagyis újra elindul a főként helyiekből verbuvált menet, hogy ünnepi körülmények között leszedjék a termést. A Sörédi Szőlőhegyen álló, nádfedeles pince már régóta várja a 2025-ös évjáratot, amit ezen a hétvégén, vagyis augusztus 30-án szed a falu apraja-nagyja.

– Lovaskocsis menet indíttatik 10 órakor, melyre felszállási lehetőség adatik az Arany J. utca sarkánál, a kisboltnál és az óvodánál. A szüret után Söréd népe kemencés és bográcsos ebédre meghívattatik. Lesz ott szőlő, jókedv s minden, mi a szürethez kell! Ki lemarad róla, egy évet várni kell! – olvasható a kisbírói hirdetmény a település közösségi oldalán.

Ha valaki a Sörédért Alapítvány felhívásához csatlakozna, annak tudnia kell, hogy a szürethez szükséges eszközöket, metszőollót, kést, vödör mindenkinek kell magával vinnie. A település polgármestere, Végh Rudolf nagyon bízik abban, hogy rajta van az égiek áldása a szüreten, és nem lesz nagy eső munka közben.