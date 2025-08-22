Gyászol a vármegyei kézilabdás közösség

Szloska Ernő játékosként a hatvanas években a dunaújvárosi Vegyesipari SK-ban szerepelt, majd később edzőként dolgozott a helyi csapatoknál, köztük a Volánnál is. Pályafutása során nemcsak edzőként, hanem játékvezetőként, versenybíróként és játékvezető ellenőrként is szolgálta szeretett sportágát, az NB I-es bajnokságokban is aktívan tevékenykedett − adta hírül a duol.hu.

Szloska Ernő

Forrás: Magyar Kézilabda Szövetség

A kézilabdás közösségben vezetőként is komoly nyomot hagyott. Életpályájáról bővebben ide kattintva, a duol.hu oldalán olvashatnak.

Szloska Ernő örökségét fia, Szloska Ernő Krisztián viszi tovább, aki ugyancsak játékvezető és versenybíró, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke.

A sportág helyi és vármegyei közössége egyaránt tisztelettel és hálával búcsúzik tőle. Temetése augusztus 25-én, hétfőn 12 órakor lesz a törökszentmiklósi római katolikus temetőben.