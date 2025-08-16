augusztus 16., szombat

Te tudod miről beszélnek?

51 perce

Utánajártunk, melyek azok a szlengek, amik a leginkább idegesítik a Fejér megyei embereket

Címkék#generáció#kommunikáció#stílus

Minden kornak megvannak a maga szlengje, sajátos szavai, amelyekben egy mindig is közös marda, hogy az idősebb generációnak sokszor problémát okozhat a dekódolás. Facebook kérdésünkben a mai legidegesítőbb szlengeknek jártunk utána.

Feol.hu

Facebook posztban tettük fel a kérdést olvasóinknak: „Mi az a mai szleng (kifejezés), ami legjobban idegesít, ha meghallod?”.

szleng
Utánajártunk, melyek azok a szlengek, amik a leginkább idegesítik a Fejér megyei embereket

Szlengszótár: Téged is idegesítenek ezek a szavak?

Nagyon sok komment érkezett felvetésünkre, melyek közül sokat még a 20-as éveik végén, harmincas éveik elején járó kollégáink sem ismertek.

Vegyünk is sorra párat, s lássuk mire is gondolnak a mai fiatalok, amikor ezeket a kifejezéseket használják.

Mai divatos kifejezés például az „oh hell nah”, mely annyit tesz nagyjából: „Oh istenem ne!”. A visszafogottság mai szleng megfelelője a lowkey, a menőzgetés flexlés, aki pedig vagány, jó a stílusa ő pacek. Az, aki pedig szó nélkül eltűnik és megszakítja magyarázat nélkül a kommunikációt valakivel az ghostingol.

Összességében elmondható, hogy az angol nyelv egyre inkább beférkőzik a mindennapjainkba, és helyettesít sokszor magyar szavakat. Igaz ez egyébként a kommenteket olvasva a cigány kifejezésekre is, melyek szintén sokan említettek.

Forrás:  Shutterstock
Forrás:  Shutterstock

Aztán ott vannak még élvonalban, mint legidegesítőbbek, de legalább magyarok a szius, mindus, vagyok rá és adnám kifejezések is, amelyek szintén sokszor hallhatunk – egyébként már nem csak a legfiatalabbaktól.

Ugyan ez igaz a ragozások lespórolására is, vagy az összetett szavak, szó összetételek lerövidítésére: Horvátba (Horvátországba); Boldogat! (Boldog születésnapot kívánok!); vok (vagyok); szal (szóval)

Sok csúnya szó is felmerült a hozzászólások között, melyeket egyre gyakrabban észrevétlenül használunk teljesen értelmetlen módon kötő szóként, nyomatékosításra, vagy figyelemfelhívásra.

Utóbbiakat értelemszerűen nem soroljuk fel, s magyarázzuk meg, de ide kattintva az összes többivel együtt te is elolvashatod, valamint szívesen várjuk a további felvetéseket is.

És ezután, ha stílusosak szeretnénk lenni megkérdezhetnénk, hogy legyen-e part2, vagyis második rész az új kommentekből.

 

