Színháztól a futballpályáig: Fehérvár példaképeit ünnepelték augusztus 20-án (galéria)

Szent István király és az államalapítás emléke előtt tisztelegtek Székesfehérváron, ahol az ünnepi közgyűlésen Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke és Cser-Palkovics András polgármester mondott beszédet.

Fehérvár különleges helyszín

Molnár Krisztián köszöntőjében hangsúlyozta: Székesfehérvár „a magyar szent család városa”, ahol különösen erősen érezhető a történelem jelenléte. A Szent István téren felújított lovas szoborra utalva úgy fogalmazott: „egy sziklaszilárd akaratú, erős, elszánt férfiút, egy keresztény hitet védelmező, sugárzó szellemű államférfit örökít meg”. A közgyűlés elnöke kiemelte, hogy Szent István fiához, Imre herceghez írt intelmei a XXI. században is érvényesek, hiszen „a gőg és a gyűlölködés, az emberek lenézése békétlenséghez vezet”, míg a szolgálat és a közösségépítés példát mutat a mának.

Molnár Krisztián arra is emlékeztetett, hogy Székesfehérvár különleges helyszíne a magyar történelemnek: itt állt Szent István bazilikája, itt őrzik ereklyéjét, és itt zajlanak ma is a Királyi Napok programjai. „Augusztus 20-a olyan ünnep, amely összeköt bennünket” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyarság megmaradásának feltétele a keresztény hit, a nemzeti hűség és a szuverén, független magyar állam védelme. Szavai szerint minden magyar felelőssége, hogy méltó legyen Szent István örökségéhez: „Az igaz magyar a családjáért, közösségéért, hazájáért fárad.”

Már készül a város

Cser-Palkovics András polgármester beszédében a város múltjának és jövőjének összekapcsolását hangsúlyozta. Felidézte, hogy Szent István szobra a király halálának 900. évfordulójára készült, s az idei felújítás „a 2038-as millenniumi emlékévre való felkészülés első jelképes mérföldköve”. Köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek a szobor megújításában és a Királyi Napok sikeres lebonyolításában.

A polgármester Szent István döntését méltatta, amely „egyszerre jelentette a nyugati keresztény kultúrkörhöz való tartozást és a politikai szuverenitás megőrzését”. Rámutatott: a magyar történelem legnagyobb tanulsága, hogy kelet és nyugat között csak az egyensúly megtalálása hozott békét és gyarapodást, míg az alárendelődés mindig romlást hozott. „Elmélkedésből, írásból, ígéretből nincs hiány. Tettek kellenek” – mondta, hangsúlyozva, hogy a város ereje a fehérváriak szorgalmán, tudásán és összefogásán alapul.