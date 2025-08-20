1 órája
Színháztól a futballpályáig: Fehérvár példaképeit ünnepelték augusztus 20-án (galéria)
Székesfehérvár idén is méltó módon tisztelgett Szent István király és az államalapítás emléke előtt: az ünnepi közgyűlésen a színházigazgatótól a gyermekorvoson és pedagóguson át egészen a magyar válogatott focistáig sokféle életpályát ismertek el. A város múltjáról és jövőjéről szólva Molnár Krisztián a „szolgálat és közösségépítés” példáját emelte ki, míg Cser-Palkovics András arra figyelmeztetett: „elmélkedésből nincs hiány, most tettekre van szükség”.
Fotó: Fehér Gábor
Szent István király és az államalapítás emléke előtt tisztelegtek Székesfehérváron, ahol az ünnepi közgyűlésen Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke és Cser-Palkovics András polgármester mondott beszédet.
Fehérvár különleges helyszín
Molnár Krisztián köszöntőjében hangsúlyozta: Székesfehérvár „a magyar szent család városa”, ahol különösen erősen érezhető a történelem jelenléte. A Szent István téren felújított lovas szoborra utalva úgy fogalmazott: „egy sziklaszilárd akaratú, erős, elszánt férfiút, egy keresztény hitet védelmező, sugárzó szellemű államférfit örökít meg”. A közgyűlés elnöke kiemelte, hogy Szent István fiához, Imre herceghez írt intelmei a XXI. században is érvényesek, hiszen „a gőg és a gyűlölködés, az emberek lenézése békétlenséghez vezet”, míg a szolgálat és a közösségépítés példát mutat a mának.
Molnár Krisztián arra is emlékeztetett, hogy Székesfehérvár különleges helyszíne a magyar történelemnek: itt állt Szent István bazilikája, itt őrzik ereklyéjét, és itt zajlanak ma is a Királyi Napok programjai. „Augusztus 20-a olyan ünnep, amely összeköt bennünket” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyarság megmaradásának feltétele a keresztény hit, a nemzeti hűség és a szuverén, független magyar állam védelme. Szavai szerint minden magyar felelőssége, hogy méltó legyen Szent István örökségéhez: „Az igaz magyar a családjáért, közösségéért, hazájáért fárad.”
Már készül a város
Cser-Palkovics András polgármester beszédében a város múltjának és jövőjének összekapcsolását hangsúlyozta. Felidézte, hogy Szent István szobra a király halálának 900. évfordulójára készült, s az idei felújítás „a 2038-as millenniumi emlékévre való felkészülés első jelképes mérföldköve”. Köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek a szobor megújításában és a Királyi Napok sikeres lebonyolításában.
A polgármester Szent István döntését méltatta, amely „egyszerre jelentette a nyugati keresztény kultúrkörhöz való tartozást és a politikai szuverenitás megőrzését”. Rámutatott: a magyar történelem legnagyobb tanulsága, hogy kelet és nyugat között csak az egyensúly megtalálása hozott békét és gyarapodást, míg az alárendelődés mindig romlást hozott. „Elmélkedésből, írásból, ígéretből nincs hiány. Tettek kellenek” – mondta, hangsúlyozva, hogy a város ereje a fehérváriak szorgalmán, tudásán és összefogásán alapul.
Cser-Palkovics András szerint a 2038-as év, Szent István halálának 1000. évfordulója lehet az a közös cél, amely a város fejlődését és összefogását jelképezi. „Székesfehérvár ismét azzá a várossá válhat, amelyet az államalapító király szánt neki: a magyar államiság legfőbb városává”.
Elismert munkásságok
A közgyűlés ünnepi ülésén a város legrangosabb elismeréseit vehették át a díjazottak. Székesfehérvár ezúttal is olyan személyiségeket méltatott, akik munkásságukkal, példamutatásukkal és elhivatottságukkal gazdagították a közösséget.
Ünnepi közgyűlés augusztus 20-ánFotók: Fehér Gábor / FMH
A Székesfehérvár Díszpolgára címet idén Szikora János, a Vörösmarty Színház korábbi igazgatója vehette át. A Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett rendező közel öt évtizedes pályafutásával a kortárs magyar színházművészet meghatározó alakjává vált – hangzott el méltatásában, ahogy az is: a koronázóváros hagyományainak újjáélesztése, a Koronázási Szertartásjáték életre hívása és a történelmi óriásbábok megalkotása mind Székesfehérvár kulturális életének maradandó értékei.
A közgyűlés Pro Civitate kitüntető címet adományozott Csetényi Attilánénak, az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület leköszönt elnökének. Mint méltatásában elhangzott, pályafutása során óvodavezetőként magas szakmai színvonalon dolgozott, nyugdíjasként pedig közösségszervező tevékenységével vált meghatározó alakjává a város társadalmi életének. Számos elismerése mellett most a város is kifejezte háláját közösségi munkájáért. Ugyanezen elismerésben részesült Kadocsa István doktor, házi gyermekorvos, aki 1981 óta szolgálja a város gyermekegészségügyét, nemzedékek nőttek fel gondoskodó figyelme mellett. Lelkiismeretes munkája és példamutató elhivatottsága révén vált a helyi közösség megbecsült tagjává.
A Pro Civitate elismerést posztumusz ítélték oda Kornsee Jenő asztalosmesternek, akinek vállalkozása a 20. században a város meghatározó ipari műhelyévé vált. Munkássága hozzájárult Székesfehérvár ipartörténetéhez és épített örökségéhez. Az elismerést dédunokája, Kornsee Veronika vette át.
Szintén Pro Civitate elismerést kapott Kovács Attila Miklós kardiológus főorvos, aki több mint három évtizede szolgálja a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházat és Székesfehérvár egészségügyét. Orvosi, menedzsment- és közéleti munkásságát egyaránt a szakmai elkötelezettség és a város iránti felelősség jellemzi. E kitüntetés birtokosa lett Krählingné Kovács Tünde, a Székesfehérvári István Király Általános Iskola korábbi igazgatója, aki négy évtizedes pedagógiai munkájával és innovatív módszerek bevezetésével járult hozzá a város oktatásának fejlődéséhez. Székesfehérvár közössége ugyancsak e címmel ismerte el Magyar László, a Szent Kristóf Ház korábbi intézményvezetője tevékenységét. Az általa létrehozott és vezetett intézmény új lehetőségeket teremtett a fogyatékkal élők nappali ellátásában és társadalmi integrációjában. Az elismerés kitüntetettje lett továbbá Májer László nyugalmazott rendőr őrnagy, aki három évtizeden át dolgozott a közlekedésbiztonság fejlesztésén, és közösségépítő programjaival generációkat tanított a felelős közlekedésre. Hasonlóképpen Pro Civitate kitüntetésben részesült P. Maklári Éva, a Vörösmarty Társaság alelnöke, aki több évtizedes tanári pályája mellett az irodalmi és kulturális élet meghatározó szereplője, művei és szervezőmunkája a magyar nyelvű kultúrát gazdagítják.
A város közgyűlése Tiszteletbeli Polgár címmel tüntette ki Bajna György írót, költőt, közösségszervezőt, aki Székelyföldön végzett munkásságával a magyarság megmaradását szolgálja. A közgyűlésen elhangzott: tevékenysége révén Székesfehérvárhoz is szoros szálak fűzik, hiszen aktívan ápolja az itt hősi halált halt katonák emlékét. Ugyanezt a címet kapta Loic Nego, magyar válogatott labdarúgó is. A jelenleg Franciaországban játszó sportoló nem tudott jelen lenni az ünnepségen, az elismerést egy későbbi alkalommal veszi át. Az augusztus 20-i közgyűlés, a fehérvári királyi óriásbábokkal körülvéve, a Szent István téri Szent István lovasszobor megkoszorúzásával ért véget.