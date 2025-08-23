augusztus 23., szombat

Kiállítás-megnyitó

39 perce

Színek szárnyán, Székesfehérváron

Színek szárnyán – Zsólyom Zsuzsa (Zsana) festőművész kiállítását augusztus 26-án, kedden 17 órakor nyitják meg Székesfehérváron, a Köfém Művelődési Központban.

V. Varga József

Köszöntőt mond Simon József, a művelődési központ igazgatója, a kiállítást megnyitja Simon M. Veronika festőművész. Közreműködik: Várdai Eliza hárfa játékkal, Szigeti Anna verssel, Farkasréti Rajmond énekkel.

