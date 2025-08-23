Kiállítás-megnyitó
2 órája
Színek szárnyán, Székesfehérváron
Színek szárnyán – Zsólyom Zsuzsa (Zsana) festőművész kiállítását augusztus 26-án, kedden 17 órakor nyitják meg Székesfehérváron, a Köfém Művelődési Központban.
Köszöntőt mond Simon József, a művelődési központ igazgatója, a kiállítást megnyitja Simon M. Veronika festőművész. Közreműködik: Várdai Eliza hárfa játékkal, Szigeti Anna verssel, Farkasréti Rajmond énekkel.
