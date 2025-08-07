4 órája
Szín5-ös: Ők voltak idén Fejér vármegye kitűnő tanulói (5. rész)
Gratulálunk a 2024/2025-ös tanév legjobbjainak! A Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu idén is meghirdette népszerű Szín5-ös pályázatát, amelyben azokat a Fejér vármegyei általános iskolásokat mutatjuk be, akik kitűnő eredménnyel zárták az évet. A diákok bizonyítványában kizárólag ötös, azaz jeles, példás, kitűnő osztályzatok sorakoznak – és teljesítményükre méltán lehetnek büszkék.
Vannak olyan tanulók, akiknek természetes könnyedséggel megy a tanulás, míg másoknak hosszú órák, lemondások és kitartó munka árán sikerül minden tantárgyból ötöst szerezniük. Bármelyik úton is jutottak el a kitűnő bizonyítványig, egy valami biztos: minden Szín5-ös diák teljesítménye elismerést érdemel. Mert a szorgalom, az akarat és a tudás mindig érték.
Fejér megye Szín5-ös tanulói képeken
Mai összeállításunkban húsz kiváló tanulót mutatunk be ábécé sorrendben, portréjuk nemcsak a feol.hu-n, hanem a Fejér Megyei Hírlap hasábjain is megjelenik – így vihetik hírét a rokonok, barátok, ismerősök is: Szín5-ös lett a kis diák!
Fejér megye Szín5-ös tanulói 2025-ben (5.rész)
(Galéria a képre kattintva tekinthető meg)
Korábban bemutatott Szín5-ös tanulók:
Szín5-ös: Ők voltak idén Fejér vármegye kitűnő tanulói (4. rész)
Szín5-ös: Ők voltak idén Fejér vármegye kitűnő tanulói (4. rész)
Szín5-ös: Ők voltak idén Fejér vármegye kitűnő tanulói (3. rész)
Szín5-ös: Ők voltak idén Fejér vármegye kitűnő tanulói (2. rész)
Szín5-ös: Ők voltak idén Fejér vármegye kitűnő tanulói (1. rész)