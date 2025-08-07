Szeretetteljes Táplálás Napja Sárosdon, ünnep a legkisebbekért!

Sárosdon hisznek abban, hogy minden kisgyermek egy csoda, és hogy minden édesanya, illetve szülő, aki nap mint nap gondoskodik gyermekéről, igazi hősnek számít. Akár szoptat, akár tápszerez, akár ringat vagy énekel, minden érintés és ölelés jelentőséggel bír. Ebben a gondoskodásban rejlik a legnagyobb erő: a szeretet. A Szeretetteljes Táplálás Napja immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre, hogy a 0–3 éves gyermekeket és szüleiket egy meghitt, játékos délelőttre hívják.

Fotó: Az önkormányzat

A rendezvény 9 órakor kezdődik az Orvosi rendelőnél, ahol ünnepi köszöntő és játékos programok várják a családokat. 11 órától Kalap-Jakab gyermekkoncert és habparti következik, amelyet a Tábortűz Alapítvány támogatásával valósítanak meg. A Szeretetteljes Táplálás Napja a szeretet ünnepe, és arra emlékeztet, hogy a jövő a gyermekeinkkel együtt épül minden egyes nappal. Mindenkit szeretettel várnak, hogy legyen részese ennek a különleges napnak, amikor egy falu szíve együtt dobban.