Együtt szeretetben!

3 órája

Szeretetteljes Táplálás Napja Sárosdon, ünnep a legkisebbekért!

Címkék#sárosdi#édesanya#szeretet#család#élet

Nem az számít, hogyan táplálják a gyermekeket, csak az, hogy szeretettel történik. 2025. augusztus 12-én Sárosdon ismét megrendezik a Szeretetteljes Táplálás Napját, amelynek középpontjában a legkisebbek és az őket szeretettel nevelő családok állnak. Ez az esemény a csendes hősökről szól: az édesanyákról, az apákról, és a közösség összetartó erejéről.

Feol.hu
Fotó: Facebook

Sárosdon hisznek abban, hogy minden kisgyermek egy csoda, és hogy minden édesanya, illetve szülő, aki nap mint nap gondoskodik gyermekéről, igazi hősnek számít. Akár szoptat, akár tápszerez, akár ringat vagy énekel, minden érintés és ölelés jelentőséggel bír. Ebben a gondoskodásban rejlik a legnagyobb erő: a szeretet. A Szeretetteljes Táplálás Napja immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre, hogy a 0–3 éves gyermekeket és szüleiket egy meghitt, játékos délelőttre hívják.

Fotó: Az önkormányzat

A rendezvény 9 órakor kezdődik az Orvosi rendelőnél, ahol ünnepi köszöntő és játékos programok várják a családokat. 11 órától Kalap-Jakab gyermekkoncert és habparti következik, amelyet a Tábortűz Alapítvány támogatásával valósítanak meg. A Szeretetteljes Táplálás Napja a szeretet ünnepe, és arra emlékeztet, hogy a jövő a gyermekeinkkel együtt épül minden egyes nappal. Mindenkit szeretettel várnak, hogy legyen részese ennek a különleges napnak, amikor egy falu szíve együtt dobban.

 

