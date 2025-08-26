augusztus 26., kedd

Jó reggelt, Fejér vármegye!

Szép, nyári nap

Címkék#ősz#nyár#lélek

Gombor Lili

Lépten-nyomon azt hallani, hogy az idei nyár nem is volt igazán nyár, mert nem kúszott a hőmérő higanyszála negyven Celsius-fokig, mert elvétve még az eső is esett, s volt, hogy ki lehetett merészkedni a szabadba, mert pár gomolyfelhő tévedt felénk. Van, aki szinte dacosan várja az őszt, hogy hát ha már csak ennyire futotta a nyárnak, akkor legyen inkább igazán ősz, hideggel, esővel, széllel. Csakhogy az idei nyár pár évvel korábban példanélkülinek számított volna, s eszünkben sem lett volna azt mondani a 30 fokokra, hogy nincs is igazán nyár. Egyre kezdünk hozzászokni a rendkívüli körülményekhez, s észre sem vesszük, akklimatizálódunk, mind testben, mind lélekben, s ami korábban rendkívüli volt, az már mindennapossá válik. Így csúszunk észrevétlen a szakadékba: az alkalmazkodás képessége, ami korábban a túlélést jelenette, most könnyen bajba sodorhat bennünket.

 

