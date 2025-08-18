Hamarosan lejár a SZÉP-kártya díjmentes használata

A Széchenyi Pihenő Kártyára (SZÉP-kártya) feltöltött, de egy év után sem felhasznált összeget egyszeri 15 százalékos díj terheli. Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és 2024. szeptember 20. között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni – mondta el a Világgazdaságnak (VG) Fata László juttatási szakértő.

Lassan lejár a SZÉP-kártya fel nem használt összegének díjmentes használatának határideje

Nem mindegy a SZÉP-kártya feltöltésének dátuma

Olyan összegre nem lehet ismét ráterhelni a 15 százalékos díjat, amely kapcsán korábban már történt ilyen jogcímen levonás. Ha a munkáltató 2025. szeptember 20. előtti napokban utalja a munkavállalók SZÉP-kártya-juttatásait, azt a fenti szabályok szerint 2026. szeptember 20-ig lehet költségek levonása nélkül felhasználni. Ha ez a feltöltés pár napot csúszik, akkor akár fél évvel is hosszabbodhat a díjmentes felhasználás ideje – írja a VG.