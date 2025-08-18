augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

22°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

39 perce

Hamarosan lejár a SZÉP-kártya díjmentes használata

Címkék#Széchenyi Pihenő Kártyára#határidő#kártya#egyenleg#díj#cafeteria

A Széchenyi Pihenő Kártyára feltöltött, de fel nem használt összeget szeptember 20-a után 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a szolgáltató. Nem mindegy azonban, hogy a SZÉP-kártyára mikor érkezett a fel nem használt összeg.

Feol.hu

A Széchenyi Pihenő Kártyára (SZÉP-kártya) feltöltött, de egy év után sem felhasznált összeget egyszeri 15 százalékos díj terheli. Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és 2024. szeptember 20. között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni – mondta el a Világgazdaságnak (VG) Fata László juttatási szakértő.

Új szabályok a SZÉP-kártya kapcsán
Lassan lejár a SZÉP-kártya fel nem használt összegének díjmentes használatának határideje
Forrás: MW-archív

Nem mindegy a SZÉP-kártya feltöltésének dátuma

Olyan összegre nem lehet ismét ráterhelni a 15 százalékos díjat, amely kapcsán korábban már történt ilyen jogcímen levonás. Ha a munkáltató 2025. szeptember 20. előtti napokban utalja a munkavállalók SZÉP-kártya-juttatásait, azt a fenti szabályok szerint 2026. szeptember 20-ig lehet költségek levonása nélkül felhasználni. Ha ez a feltöltés pár napot csúszik, akkor akár fél évvel is hosszabbodhat a díjmentes felhasználás ideje – írja a VG.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu