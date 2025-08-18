augusztus 18., hétfő

Új helyen a Szentháromság-szobor

1 órája

A temető csendjéből a város szívébe kerülhet a szakrális emlék

Címkék#Sárbogárd#példaértékű#szentháromság szobor

Jelentős közösségi összefogásnak köszönhetően hamarosan új, méltó helyszínre kerül az emlékmű. A Szentháromság szobor felújítása nemcsak egy értékmentő művészeti projekt, hanem a város múltjának és jelenének találkozása, amelyben több száz helyi lakos véleménye is szerepet kapott.

Bokányi Zsolt
A temető csendjéből a város szívébe kerülhet a szakrális emlék

Fotó: Az alapítvány

A Sárbogárd keleti részén található régi katolikus temető sűrű növényzete alatt évtizedek óta szinte észrevétlenül rejtőzött egy lenyűgöző kőszobor. A három méter magas, közel négy tonnás, sóskúti homokkőből készült Szentháromság szobor eredetéről pontos adat nem maradt fenn, de stílusa alapján az 1920-as években készülhetett, esetleg korábban. Egyes feltételezések szerint Felker Antalné állíttatta férje emlékére.

Szentháromság szobor
A Szentháromság szobor, felújítás alatti állapotban. Fotó: Az alapítvány

A szobor hosszú ideig elfeledve, elhanyagolt állapotban állt, mígnem 2025 tavaszán az Együtt Erő Vagyunk Alapítvány és Sárbogárd Város Önkormányzata kezdeményezésére elindult a teljes körű restaurálása.

Hol kapjon új otthont a Szentháromság szobor?

A Szentháromság szobor felújítása során nem csupán szakértők dolgoztak a helyreállításon a lakosság is aktívan bekapcsolódott a folyamatba. Öt lehetséges új helyszínre készültek látványtervek, és ezek alapján véleménynyilvánító szavazást indítottak, hogy a közösség dönthesse el: hová kerüljön a megújult alkotás. A szavazásra közel 150 érvényes voks érkezett, ami már reprezentatív véleménynek számít. A legtöbben a Töbörzsöki kanyart és az I. világháborús régi emlékhelyet támogatták, a végső döntés azonban szakmai szempontok alapján a Tury Miklós és Tompa Mihály utcák kereszteződésére esett.

A legtöbb szavazatot ez a helyszín kapt
Fotó: Az alapítvány

Ez a város szívében található hely nemcsak jól látható, de megfelelő védelmet is nyújt az idő vasfoga és a környezeti hatások ellen, például a vasút közelségéből adódó rezonanciával szemben, amely a korábbi helyszíneken komoly károkat okozhatott volna a kőművön.

Utolsó simítások az ünnepélyes átadás előtt

A restaurálási munkák hamarosan befejeződnek, a szobrászok még az Atya karjainak teljes rekonstrukcióját is elvégezték. Az ünnepélyes átadásra augusztus végén kerül sor, amely előtt több előkészületi feladat is vár a szervezőkre:

  • emléktábla elhelyezése
  • a nyírfák gallyazása
  • a meglévő talapzat felújítása
  • kis járda kialakítása
  • kerítés lefestése és kiegészítése
  • biztonsági kamera és világítás telepítése
    Az esemény célja, hogy a közösség együtt ünnepelhesse meg azt a folyamatot, amely nem csupán egy szobor megmentéséről szólt, hanem egy identitáserősítő közös történetről is.

Példaértékű együttműködés

Ez a projekt jóval több, mint egy műtárgy helyreállítása. A Szentháromság szobor felújítása olyan példaértékű együttműködés eredménye, amelyben civil kezdeményezés, önkormányzati támogatás és lakossági részvétel találkozott. A közösségi szavazás során beérkezett új helyszínjavaslatokat is megfontolták, s minden döntésnél a fő szempont az volt: minél több ember láthassa, és minél tovább fennmaradhasson ez a különleges érték.

Az átadás előtti utolsó képet az Atya karjairól osztották meg! Fotó: Az alapítvány

Az alapítvány és a városvezetés köszönetet mondott mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a projekt sikeréhez, legyen szó fizikai munkáról, véleménynyilvánításról vagy egyszerű figyelemről.

Egy város csak akkor él igazán, ha emlékezni is tud!

A Sárbogárdon zajló szoborfelújítás nemcsak a múlt értékeit állítja helyre, hanem a jelen közösségi erejét is bizonyítja. A Szentháromság-szobor hamarosan nemcsak egy restaurált műalkotás lesz, hanem egy új városi jelkép, amely emlékeztet arra, hogy közösen valóban maradandót alkothatunk.

 

