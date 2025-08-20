augusztus 20., szerda

Jubileumát ünnepli a kórház

1 órája

Életmentő vizsgálatok: mit tud a röntgen, a CT, az MRI és az ultrahang?

Hatvan éve működik a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet, amelynek radiológiai osztálya az elmúlt évtizedek során hatalmas fejlődésen ment keresztül. A fekete-fehér röntgenfelvételektől egészen a mesterséges intelligenciával támogatott diagnosztikáig ível az út.

Életmentő vizsgálatok: mit tud a röntgen, a CT, az MRI és az ultrahang?

Dr. Keczán Nándor osztályvezető főorvos a Dunaújvárosi Hírlapnak elmondta: a képalkotó diagnosztika lényege, hogy a test belsejéről ad pontos információt anélkül, hogy műtéti beavatkozásra lenne szükség. A vizsgálatok nemcsak a csonttörések vagy gyulladások kimutatásában játszanak szerepet, hanem életmentő döntésekhez is hozzájárulhatnak. Például stroke esetében a gyors CT-vizsgálat azonnal eldöntheti, kaphat-e a beteg vérrögoldó kezelést.

A radiológus kiemelte: nincs „legjobb” vizsgálat, hiszen mindig a konkrét probléma határozza meg, hogy röntgenre, CT-re, MRI-re vagy ultrahangra van szükség. A modern diagnosztika sokszor ezek kombinációjával ad teljes képet a beteg állapotáról.

A részletes bemutatásból kiderül, milyen helyzetekben segít a négy legfontosabb módszer: a gyors és egyszerű röntgen, a háromdimenziós képet adó CT, a rendkívül pontos MRI, valamint a sugárzásmentes, mozgás közbeni vizsgálatra is alkalmas ultrahang.

A képalkotó diagnosztikáról, a radiológia jövőjéről és a dunaújvárosi kórház jubileumáról bővebben a duol.hu cikkében olvasható.

 

