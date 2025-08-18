Elhelyezték az emlékezés virágait

Ahogy azt megírtuk, kétnapos tudományos konferenciát tartanak Székesfehérváron a mohácsi vész közelgő 500. évfordulójának apropóján. A hétfőn és kedden tartó tanácskozás során számos előadó érkezik a megyeszékhelyre, akik a mohácsi csatával kapcsolatos kutatásaikat osztják meg.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A hétfő délelőtt megkezdett konferenciát megelőzőn Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem tudományos rektorhelyettese és Cser-Palkovics András polgármester virágokat helyezett el Szent István szarkofágjánál, a Nemzeti Emlékhelyen.