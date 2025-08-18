augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koszorúzás

46 perce

Elhelyezték az emlékezés virágait

Címkék#megemlékezés#koszorú#Szent István

Csendesen emlékeztek és közben virágokat helyeztek el a Nemzeti Emlékhelyen.

Déri Brenda
Elhelyezték az emlékezés virágait

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ahogy azt megírtuk, kétnapos tudományos konferenciát tartanak Székesfehérváron a mohácsi vész közelgő 500. évfordulójának apropóján. A hétfőn és kedden tartó tanácskozás során számos előadó érkezik a megyeszékhelyre, akik a mohácsi csatával kapcsolatos kutatásaikat osztják meg. 

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A hétfő délelőtt megkezdett konferenciát megelőzőn Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem tudományos rektorhelyettese és Cser-Palkovics András polgármester virágokat helyezett el Szent István szarkofágjánál, a Nemzeti Emlékhelyen.

 

 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu