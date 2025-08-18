Hála a gyógyítóknak: idős hölgy megható vallomása kórházi tartózkodásáról

Ónos eső esett idén januárban, amikor reggel Győriné Pávay Emese kilépett az otthonából, és a fagyott járdán elcsúszott: sarokcsontja szétnyílt, így járni nem, csak segítségért tudott kiáltani szomszédainak. A 81 éves asszonyt nyílt töréssel szállították a Szent György Kórházba Székesfehérváron, ahol azonnal megműtötték, reggel 8 óra körül már kórházi ágyában feküdt begipszelt lábbal. Összesen 12 napot töltött a kórházban, ahonnét örök hálával a szívében tért vissza otthonába.

Egy egykori páciens története a Szent György Kórházból

Hála és köszönet a Szent György Kórház dolgozóinak

Győriné Pávay Emese, mint mondja, 81 évesen sok mindent látott már, de az az odaadás, gondoskodás, mint amit a kórházban tapasztalt, ritkaságszámba megy. – Az orvosok nagyon előzékenyek voltak, egy nap kétszer jöttek, ellenőrizték az állapotom mind a tizenkét napig, míg a traumatológián feküdtem. A nővérek pedig... egyszerűen fantasztikusak voltak – mondta elragadtatva az asszony, aki maximálisan meg volt elégedve ellátása körülményeivel. – Nemcsak én gondoltam ezt így, a szobatársaim is egytől egyig jó véleménnyel voltak az ellátásukról. Rend, tisztaság volt mindenütt, nem beszélve a menüről, hát annak már a tálalása is meghozta az ember étvágyát!

Maximálisan meg voltam elégedve, mintha egy most született csecsemőt kellene ellátni, aki semmihez sem ért, ezt éreztük én és a szobatársaim

– mesélte lapunknak Győriné Pávay Emese, aki ez úton szeretné kifejezni elégedettségét és háláját a Szent György Kórház valamennyi dolgozójának az orvosoktól a nővéreken át a gipszelést végzőkig.