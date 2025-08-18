1 órája
Hála a gyógyítóknak: idős hölgy megható vallomása kórházi tartózkodásáról
Egy hideg januári hajnalon Győriné Pávay Emese fehérvári lakos balesetet szenvedett, csúnya nyílt töréssel szállították a Szent György Kórházba. S bár a sérülés nyoma megmarad, 12 napos kórházi tartózkodása mély nyomott hagyott benne, amelyről beszélnie kell. Ezért keresett meg bennünket.
Ónos eső esett idén januárban, amikor reggel Győriné Pávay Emese kilépett az otthonából, és a fagyott járdán elcsúszott: sarokcsontja szétnyílt, így járni nem, csak segítségért tudott kiáltani szomszédainak. A 81 éves asszonyt nyílt töréssel szállították a Szent György Kórházba Székesfehérváron, ahol azonnal megműtötték, reggel 8 óra körül már kórházi ágyában feküdt begipszelt lábbal. Összesen 12 napot töltött a kórházban, ahonnét örök hálával a szívében tért vissza otthonába.
Hála és köszönet a Szent György Kórház dolgozóinak
Győriné Pávay Emese, mint mondja, 81 évesen sok mindent látott már, de az az odaadás, gondoskodás, mint amit a kórházban tapasztalt, ritkaságszámba megy. – Az orvosok nagyon előzékenyek voltak, egy nap kétszer jöttek, ellenőrizték az állapotom mind a tizenkét napig, míg a traumatológián feküdtem. A nővérek pedig... egyszerűen fantasztikusak voltak – mondta elragadtatva az asszony, aki maximálisan meg volt elégedve ellátása körülményeivel. – Nemcsak én gondoltam ezt így, a szobatársaim is egytől egyig jó véleménnyel voltak az ellátásukról. Rend, tisztaság volt mindenütt, nem beszélve a menüről, hát annak már a tálalása is meghozta az ember étvágyát!
Maximálisan meg voltam elégedve, mintha egy most született csecsemőt kellene ellátni, aki semmihez sem ért, ezt éreztük én és a szobatársaim
– mesélte lapunknak Győriné Pávay Emese, aki ez úton szeretné kifejezni elégedettségét és háláját a Szent György Kórház valamennyi dolgozójának az orvosoktól a nővéreken át a gipszelést végzőkig.
A gyógyulás útján
Az idős hölgy mostanra teljesen meggyógyult, s visszatért régi, jól megszokott napi rutinjához, melynek elengedhetetlen része a rendszeres testmozgás is. – Régen tornász voltam, de a sport máig velem maradt, minden nap tornázom és sétálok. Állapotom rohamos javulásában minden bizonnyal szerepet játszik ez is, mint ahogy az a profi ellátás is, amelyben a kórházban volt részem – fűzte hozzá az asszony, aki teljes szellemi és fizikai egészségnek örvend nyolcvan év felett is! S bár a sarkát még kíméli, biztos léptekkel, töretlen energiával éli mindennapjait, s a holnap felől sem aggódik, hisz tudja, ha baj éri, biztos kezekben lesz.