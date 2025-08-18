augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

21°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A gyógyulás útján

1 órája

Hála a gyógyítóknak: idős hölgy megható vallomása kórházi tartózkodásáról

Címkék#hála#Szent György Kórház#beszámoló#ápoló#baleset

Egy hideg januári hajnalon Győriné Pávay Emese fehérvári lakos balesetet szenvedett, csúnya nyílt töréssel szállították a Szent György Kórházba. S bár a sérülés nyoma megmarad, 12 napos kórházi tartózkodása mély nyomott hagyott benne, amelyről beszélnie kell. Ezért keresett meg bennünket.

Feol.hu
Hála a gyógyítóknak: idős hölgy megható vallomása kórházi tartózkodásáról

Forrás: Feol-archív

Ónos eső esett idén januárban, amikor reggel Győriné Pávay Emese kilépett az otthonából, és a fagyott járdán elcsúszott: sarokcsontja szétnyílt, így járni nem, csak segítségért tudott kiáltani szomszédainak. A 81 éves asszonyt nyílt töréssel szállították a Szent György Kórházba Székesfehérváron, ahol azonnal megműtötték, reggel 8 óra körül már kórházi ágyában feküdt begipszelt lábbal. Összesen 12 napot töltött a kórházban, ahonnét örök hálával a szívében tért vissza otthonába.

A Szent György Kórház dolgozóinak mondana hálát az egykori páciens
Egy egykori páciens története a Szent György Kórházból
Forrás: FMH-archív

Hála és köszönet a Szent György Kórház dolgozóinak

Győriné Pávay Emese, mint mondja, 81 évesen sok mindent látott már, de az az odaadás, gondoskodás, mint amit a kórházban tapasztalt, ritkaságszámba megy. – Az orvosok nagyon előzékenyek voltak, egy nap kétszer jöttek, ellenőrizték az állapotom mind a tizenkét napig, míg a traumatológián feküdtem. A nővérek pedig... egyszerűen fantasztikusak voltak – mondta elragadtatva az asszony, aki maximálisan meg volt elégedve ellátása körülményeivel. – Nemcsak én gondoltam ezt így, a szobatársaim is egytől egyig jó véleménnyel voltak az ellátásukról. Rend, tisztaság volt mindenütt, nem beszélve a menüről, hát annak már a tálalása is meghozta az ember étvágyát! 

Maximálisan meg voltam elégedve, mintha egy most született csecsemőt kellene ellátni, aki semmihez sem ért, ezt éreztük én és a szobatársaim

 – mesélte lapunknak Győriné Pávay Emese, aki ez úton szeretné kifejezni elégedettségét és háláját a Szent György Kórház valamennyi dolgozójának az orvosoktól a nővéreken át a gipszelést végzőkig. 

A gyógyulás útján

Az idős hölgy mostanra teljesen meggyógyult, s visszatért régi, jól megszokott napi rutinjához, melynek elengedhetetlen része a rendszeres testmozgás is. – Régen tornász voltam, de a sport máig velem maradt, minden nap tornázom és sétálok. Állapotom rohamos javulásában minden bizonnyal szerepet játszik ez is, mint ahogy  az a profi ellátás is, amelyben a kórházban volt részem – fűzte hozzá az asszony, aki teljes szellemi és fizikai egészségnek örvend nyolcvan év felett is! S bár a sarkát még kíméli, biztos léptekkel, töretlen energiával éli mindennapjait, s a holnap felől sem aggódik, hisz tudja, ha baj éri, biztos kezekben lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu