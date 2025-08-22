augusztus 22., péntek

Megvan a dátum

1 órája

Kiderült mikor nyílik a sokak által várt áruház Fejérben

Címkék#üzletnyitás#Mömax#nagyáruház#lakberendezés

Lassan végéhez ér a hónapok óta tartó építkezés Székesfehérváron, ahol egy új lakberendezéi nagyáruház nyitja meg kapuit. Most pedig már az is tudható, mikor nyit ki a székesfehérvári áruház!

Feol.hu

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Székesfehérváron is üzletet nyit a Mömax. Az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb lakberendezési nagyáruháza az Auchan környékén, a Dechatlon szomszédságában kapott helyet. A munkálatok lassan véget érnek, a lakásfelújítás, lakberendezés előtt állók pedig már serényen írhatják is a bevásárlólistát, hiszen nemsokára elérkezünk a székesfehérvári Mömax nyitásának időpontjához!

Ősszel nyit meg a székesfehérvári Mömax.
Hamarosan megnyílik az első székesfehérvári Mömax.
Fotó: Pápai Barna / Forrás: Fmc.hu

Ősszel nyit a székesfehérvári Mömax

A székesfehérvári Mömax nyitásának időpontja várhatóan október közepe – tudta meg az Fmc.hu, amely cikkében azt is írja, hogy 5000 négyzetméteres eladótér várja majd a vásárlókat, s az új egységgel 35 új munkahely is várja az álláskeresőket.

Nyitási akció és parkoló

Szerettük volna megtudni a Mömaxtól, hogy ingyenes lesz-e a parkolás az áruház előtt, illetve lesz-e e-autótöltő-állomás. valamint várják-e majd valamilyen nyitási akcióval a vásárlókat, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Amennyiben ez időközben megtörténik, cikkünket frissítjük.

 

