Kiderült mikor nyílik a sokak által várt áruház Fejérben

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Székesfehérváron is üzletet nyit a Mömax. Az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb lakberendezési nagyáruháza az Auchan környékén, a Dechatlon szomszédságában kapott helyet. A munkálatok lassan véget érnek, a lakásfelújítás, lakberendezés előtt állók pedig már serényen írhatják is a bevásárlólistát, hiszen nemsokára elérkezünk a székesfehérvári Mömax nyitásának időpontjához!

Hamarosan megnyílik az első székesfehérvári Mömax.

Fotó: Pápai Barna / Forrás: Fmc.hu

Ősszel nyit a székesfehérvári Mömax

A székesfehérvári Mömax nyitásának időpontja várhatóan október közepe – tudta meg az Fmc.hu, amely cikkében azt is írja, hogy 5000 négyzetméteres eladótér várja majd a vásárlókat, s az új egységgel 35 új munkahely is várja az álláskeresőket.

Nyitási akció és parkoló

Szerettük volna megtudni a Mömaxtól, hogy ingyenes lesz-e a parkolás az áruház előtt, illetve lesz-e e-autótöltő-állomás. valamint várják-e majd valamilyen nyitási akcióval a vásárlókat, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Amennyiben ez időközben megtörténik, cikkünket frissítjük.