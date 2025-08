Egymást érik a rendezvények augusztusban

Idén megújult arculattal érkezik a Székesfehérvári Királyi Napok: hangsúlyosan jelenik meg Szent István alakja, akinek lovasszobrát a közelmúltban újíttatta fel az önkormányzat, s akinek 1028. koronázási évfordulóját fogja ünnepelni az ország. Ám a Királyi Napok nemcsak emiatt jelentős, összművészeti fesztiválként a város kulturális közösségeinek összefogását jelenti – hangsúlyozta Cser-Palkovics András a sajtótájékoztatón. Mint fogalmazott, különleges program ez az ország egészét tekintve is, hiszen a rendezvénysorozatnak olyan történelmi, szellemi, lelki háttere van, amelyet augusztus 20-ához közeledve csak Székesfehérváron lehet igazán hozzáférhetővé tenni. – Ez nemcsak történelmi múlt, hanem élő jelen. Szeretnénk, ha az emberek jól éreznék magukat, várjuk a fehérváriakat, a környező településen élőket és mindazokat, akik e rendezvény programjaira érkeznek városunkba – mondta el a városvezető.

Több száz programmal jön a Székesfehérvári Királyi Napok

Forrás: Feol archív

Hangolódás a Székesfehérvári Királyi Napokra – Kísérőrendezvények

Alba Regia Feszt: augusztus 6–8. között kerül sor az ingyenes jazzfesztiválra a Bartók Béla téren és a Múzeumkertben. Jazz, pop, funky és világzene várja az érdeklődőket.

Fehérvári Mézünnep: augusztus 8–10. között a fehérvári méhészek és termelők hozzák el portékáikat az Országzászló térre. Lesz mézszentelő mise, szakmai beszélgetések, a Mézlovagrendek felvonulása, és a frissen megválasztott Mézkirálynő is Fehérvárra érkezik.

Nemzetközi Előadóművészeti Utcafesztivál augusztus 9., szombat: a Forever Young projekt zárórendezvénye négy testvérváros táncosait, zenészeit és előadóművészeit látja vendégül, Székesfehérvár és Fejér vármegye pedig több formációval is képviselteti magát a rendezvényen.

Fehérvári Fúvós Fesztivál: augusztus 9-én, 18.00 órakor a Bartók Béla téren kezdődnek koncertek. Előbb a Székesfehérvári Fúvószenekar, majd a Dunaszekcsői Fúvószenekar, őket követve pedig a Várpalotai Bányász Fúvószenekar játszik, végül a három együttes közösen koncertezik.

Egyházmegyei programok

Jóllehet, az idei év is megannyi ünnepi alkalmat tartogatott és tartogat még, az ünnepek sorából kiemelkedik az augusztus 14–15. és 20-át övező időszak – fogalmazott Spányi Antal megyéspüspök a Székesfehérvári Királyi Napok programjait ismertető sajtótájékoztatón. Mint mondta, Magyarország keresztény kultúrájú ország, amelynek gondolkodásmódja, értékrendje Szent István hagyományához igazodik. Ezt így élik meg nemcsak azok, akik rendszeresen eljárnak a templomba, hanem azok is, akik talán úgy gondolják, nincs közük az egyházhoz. Ezt a kulturális örökséget ők is hordozzák, viszik magukkal. A Királyi Napokhoz kapcsolóadóan több olyan rendezvény is tudunk szervezni a várossal közösen, amelyek gazdagítják ezt az örökséget.

Augusztus 9-én, szombaton 16.00 órakor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyílik meg Máger Ágnes festőművész kiállítása, akinek művészete keresztény örökséget fogalmaz meg.

Augusztus 14-én, csütörtökön 17.30 órakor indul körmenet a Püspöki Palotából a Szent István-i ereklyékkel a Szent István-székesegyházba, ahol megtartják az ilyenkor szokásos szentmisét.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján jelentik be a Szent István-emlékév díjazottjait a Püspöki Palotában 09.00 órakor; a díjátadóra augusztus 19-én, kedden, 18.00 órakor kerül sor a Szent István emléke előtt tisztelgő ünnepségen. 18.00 órakor ünnepi szentmise lesz a Szent István-székesegyházban.

Augusztus 20-án, szerdán 10.30 órakor kezdődik Szent István ünnepi szentmiséje a Szent István-székesegyházban. A szentmise után kenyéráldásra kerül sor.

Öreghegyi Mulatság

Az Öreghegyi Mulatság idén is augusztus 19-én várja az érdeklődőket a Bory téren zenés, táncos műsorokkal, többek között a Matiné zenekar, Vastag Tamás és a PTE Brass Band koncertjével, Mészáros János Elek operettműsorával, gyerekfoglalkozásokkal, kenyéráldással, borlovagok felvonulásával. A hagyományos utcabálon a Fantom zenekar húzza majd a talpalávalót, a napot – környezetvédelmi okokból – tűzijáték helyett fény-lézershow zárja majd.