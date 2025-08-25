1 órája
Zseniális felújítás Fehérváron: Így változott meg a Zichy liget!
Jól indult a hét a királyok városában a belváros szívében. Székesfehérvár Önkormányzata sikeresen befejezte ugyanis a Zichy liget járdájának felújítását a Mátyás király körút és a Mészöly Géza utca közötti szakaszon. A teljesen önkormányzati forrásból, a Saára Gyula útfelújítási program keretében megvalósult projekt mintegy 15 millió forintba került.
Fontos beruházás fejeződött be a székesfehérvári Zichy ligetnél, a belváros szívében még a tanévkezdés előtt.
Fotó: Nagy Norbert
A hétfő délelőtti műszaki átadáson Kovács Zsoltné, a városrész önkormányzati képviselője, valamint Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője is részt vett, és elégedetten konstatálták a két és fél hónapos munka eredményét. A székesfehérvári sajtó részvételével zajló átadón mindketten örömüknek adtak hangot a beruházással kapcsolatban.
Mint elmondták, a felújítás során a 242 méter hosszú és 2,5 méter széles járdát aszfaltburkolattal látták el, különös hangsúlyt fektetve a meglévő növényzet és fák megóvására. A munkálatokkal párhuzamosan a járda alatt futó csapadékvíz-elvezető rendszert is korszerűsítették, valamint az összes ház bekötését kicserélték. Elhangzott az is, hogy a beruházást a lakókkal való szoros együttműködés jellemezte, aminek köszönhetően több társasház is egyidejűleg végezte el a saját pincefalának szigetelését is.
Az átadón az is kiderült, hogy a Zichy ligeti úttest és a járdát szegélyező bokrok közötti terület füvesítése is megtörténik majd, valamint a későbbiekben a Táncház felé vezető Malom utcai rész is felújításra kerül, ám ez még a jövő zenéje.
