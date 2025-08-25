Zseniális felújítás Fehérváron: Így változott meg a Zichy liget!

​A hétfő délelőtti műszaki átadáson Kovács Zsoltné, a városrész önkormányzati képviselője, valamint Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője is részt vett, és elégedetten konstatálták a két és fél hónapos munka eredményét. A székesfehérvári sajtó részvételével zajló átadón mindketten örömüknek adtak hangot a beruházással kapcsolatban.

​A műszaki átadáson Kovács Zsoltné Székesfehérvár önkormányzati képviselője és Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője a kivitelezővel.

Fotó: Nagy Norbert

Mint elmondták, a felújítás során a 242 méter hosszú és 2,5 méter széles járdát aszfaltburkolattal látták el, különös hangsúlyt fektetve a meglévő növényzet és fák megóvására. A munkálatokkal párhuzamosan a járda alatt futó csapadékvíz-elvezető rendszert is korszerűsítették, valamint az összes ház bekötését kicserélték. Elhangzott az is, hogy a beruházást a lakókkal való szoros együttműködés jellemezte, aminek köszönhetően több társasház is egyidejűleg végezte el a saját pincefalának szigetelését is.

​Az átadón az is kiderült, hogy a Zichy ligeti úttest és a járdát szegélyező bokrok közötti terület füvesítése is megtörténik majd, valamint a későbbiekben a Táncház felé vezető Malom utcai rész is felújításra kerül, ám ez még a jövő zenéje.